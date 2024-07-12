إدانة ماينز.. محكمة العمل الألمانية تقر ببطلان فسخ عقد الغازي

أقرت محكمة العمل الألمانية ببطلان فسخ تعاقد نادي ماينز للاعبه أنور الغازي.

أنور الغازي النادي : لاعب حر الدوري الألماني

وكان النادي الألماني فسخ عقد الغازي في شهر نوفمبر الماضي بسبب إعلان دعمه لفلسطين.

وأقرت المحكمة بحصول الغازي على مليون و700 ألف يورو منذ إقالته في 3 نوفمبر الماضي.

وكذلك بطلان فسخ التعاقد يؤدي إلى عودة الغازي إلى عمله في النادي بشكل طبيعي، إذ يتبقى له عام في عقده.

وحسب موقع ذا أثلتيك فإن ماينز سيدرس أسباب قرار القاضي قبل أن يقرروا ما إذا كان سيتم الاستئناف أم لا.

ماذا حدث؟

نشر أنور الغازي بيانا عن الأحداث الأخيرة في غزة وقال:

هذه ليست حربا.

عندما يقطع طرفا المياه والطعام والكهرباء على طرف آخر فهذه ليست بالحرب.

عندما يمتلك طرفا أسلحة نووية فهذه ليست بالحرب.

عندما يتم تمويل طرفا بملايين الدولارات فهذه ليست بالحرب.

عندما يستخدم طرفا صورا بالذكاء الاصطناعي لينشر معلومات مضللة فهذه ليست بالحرب.

عندما تمنع مواقع التواصل الاجتماعي المحتوى من طرف واحد فقط فهذه ليست بالحرب.

هذا ليس صراعا وهذه ليست حربا.

هذه إبادة عرقية ونحن نشاهدها تحدث مباشرة.

من البحر إلى النهر فلسطين ستكون حرة.

فقرر ماينتس إيقاف الغازي في 17 أكتوبر بسبب منشور دعمه لـ فلسطين.

وفي التحقيق رفض أنور الغازي الاعتذار، وطالب مرة أخرى بوقف قتل المدنيين والأطفال في فلسطين وتحديدا قطاع غزة.

وكتب الغازي عبر حسابه على تويتر: "لتجنب أي شك حول بياني الذي كتبته يوم 27 أكتوبر هو الأخير لنادي ماينز وللعامة على وسائل التواصل الاجتماعي وأي بيان آخر يعلق أو يعتذر وينسب العكس لي فهي ليست صحيحة بالنسبة لي".

وقر الغازي مقاضاة ناديه عقب فسخ تعاقده بسبب دعمه لفلسطين.

وقال محامي الغازي لموقع " Allgemeine Zeitung" الألماني في وقت سابق: "لا أرى أي شيء في المنشور الأخير لأنور لا يشمله حرية التعبير".

وخاض الغازي خمس مباريات مع ماينز صنع خلالهم هدفا وحيدا في الموسم المنقضي.