فيفا يدعو جمال علام لحضور حفله في أولمبياد باريس
الجمعة، 12 يوليه 2024 - 16:59
كتب : بسام أبو بكر
وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دعوة إلى جمال علام رئيس الاتحاد المصري لحضور حفله على هامش أولمبياد باريس 2024.
ومن المقرر أن يسافر علام إلى باريس في الثامن عشر من شهر يوليو الجاري.
وتنطلق منافسات كرة القدم في الأولمبياد في الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري وتستمر حتى العاشر من أغسطس المقبل.
ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثالثة في الأولمبياد رفقة كل من إسبانيا وأوزباكستان وجمهورية الدومينيكان.
وسافر منتخب إلى باريس مساء أمس الخميس بعد حل أزمة التأشيرات الخاصة بعدما منعته من السفر في وقت سابق.
وكان منتخب مصر بلغ ربع النهائي الأولمبياد في مشاركته الأخيرة في طوكيو 2020.
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