المصري لـ في الجول: نجري محاولات مكثفة لخوض الكونفدرالية على ستاد هيئة قناة السويس

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 16:54

كتب : عمرو نبيل

المصري ضد مودرن فيوتشر

يجري النادي المصري محاولات مكثفة من أجل خوض مباريات النسخة المقبلة من الكونفدرالية الإفريقية على استاد هيئة قناة السويس.

ويمثل المصري والزمالك، الكرة المصرية في الكونفدرالية بالموسم المقبل، فيما يشارك الاهلي وبيراميدز بدوري الأبطال.

وقال رجب عبدالقادر نائب رئيس المصري لـFilGoal.com:: "كامل أبو علي رئيس النادي يجري محاولات مكثفة مع المسؤولين، من أجل خوض المصري مباريات البطولة الكونفدرالية على ستاد هيئة قناة السويس".

أخبار متعلقة:
انتفاضة السعيد وسلة ديانج وأزمة الشيبي.. لقطات لا تنسى في قمة الأهلي وبيراميدز لامين جمال يعلق على صورته مع ميسي.. ويكشف رد فعله المفاجئ بعد هدفه ضد فرنسا سويسرا تنهي الجدل حول مستقبل مورات ياكين كارفخال: أطلب من رودري التوقيع لـ ريال مدريد كل يوم

وأوضح "نريد تسهيل الأمور للجماهير، من أجل تقديم الدعم للفريق خلال الكونفدرالية. لا يوجد ما يمنع خوض مباريات البطولة على ستاد هيئة قناة السويس ونعتبره الحل الأنسب لنا".

وأقيمت أمس الخميس مراسم قرعة الدور التمهيدي من الكونفدرالية لموسم 2024-2025.

وتم إعفاء الزمالك والمصري من المشاركة في الدور التمهيدي الأول بناء على تصنيفهما في السنوات الأخيرة، بالإضافة لكون الفارس الأبيض حامل اللقب.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني عن مواجهة الزمالك للفائز من الشرطة الكيني والبن الإثيوبي.

فيما يواجه المصري الفائز من كيتارا الأوغندي والممثل الثاني من ليبيا.

وتقام مباراة الذهاب في الفترة ما بين 13 لـ15 سبتمبر، أما الإياب فسيكون من 20 لـ22 من الشهر ذاته.

ولم يتم تحديد أسماء الفرق الليبية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل في ظل عدم نهاية الدوري.

وكشف FilGoal.com سابقا عن طلب الاتحاد الليبي من نظيره الإفريقي تأجيل إرسال أسماء الأندية المشاركة والحصول على موافقته خاصة أن هناك موعد محدد لنهاية الدوري.

وتنتهي مرحلة البطل من الدوري الليبي في 22 من شهر يوليو الجاري.

لذا فإن الاتحاد الليبي سوف يستطيع تحديد أسماء الأندية المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية بوقت كاف قبل بداية الدور التمهيدي التي تقام 16 و17 أغسطس بالنسبة للكونفدرالية، و24 و25 من الشهر ذاته بالنسبة لدوري الأبطال.

في المقابل فإن الاتحاد المصري لكرة القدم اعتمد إرسال أسماء الأندية بناء على نتائج الدور الأول من الدوري نظرا لأن المسابقة لن تنتهي قبل منتصف شهر أغسطس.

المصري الكونفدرالية
نرشح لكم
أفشة حسمها.. الأهلي يكسر سلسلة بيراميدز في قمة الـ 5 أهداف وسام أبو علي يعادل مصطفى نجم ويسجل الثنائية الثالثة مع الأهلي عندما يسجل لا يخسر.. رأسية سامي تقود بيراميدز للتقدم على الأهلي الهداف يعزز تصدره.. ماييلي يسجل أمام الأهلي هدف التعادل للمباراة الرابعة تواليا.. وسام أبو علي يسجل لـ الأهلي ضد بيراميدز انتهت الدوري المصري - الأهلي (3)-(2) بيراميدز.. أفشة يحسم القمة خبر في الجول - كاف يستقر على استضافة السعودية لـ السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك تشكيل الأهلي - خالد عبد الفتاح أساسي ضد بيراميدز.. ووسام أبو علي يقود الهجوم
أخر الأخبار
أفشة حسمها.. الأهلي يكسر سلسلة بيراميدز في قمة الـ 5 أهداف 10 دقيقة | الدوري المصري
وسام أبو علي يعادل مصطفى نجم ويسجل الثنائية الثالثة مع الأهلي 38 دقيقة | الدوري المصري
عندما يسجل لا يخسر.. رأسية سامي تقود بيراميدز للتقدم على الأهلي 49 دقيقة | الدوري المصري
دراجات - شهد سعيد: لم أقصد إصابة جنة.. هي من شتمتني وأختها حاولت إسقاطي ساعة | رياضات أخرى
تنس – ألكاراز يتأهل إلى نهائي ويمبلدون ويحقق رقما مميزا ساعة | رياضات أخرى
الهداف يعزز تصدره.. ماييلي يسجل أمام الأهلي هدف التعادل ساعة | الدوري المصري
للمباراة الرابعة تواليا.. وسام أبو علي يسجل لـ الأهلي ضد بيراميدز ساعة | الدوري المصري
بعد النتائج الجيدة.. ليبيا تجدد عقد مدرب الزمالك السابق 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي