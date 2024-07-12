سويسرا تنهي الجدل حول مستقبل مورات ياكين

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 16:41

كتب : FilGoal

البرازيل - سويسرا - مورات ياكين

أنهى الاتحاد السويسري لكرة القدم الجدل حول مصير مدربه مورات ياكين.

وودع منتخب سويسرا منافسات يورو 2024 بعد الخسارة من إنجلترا في ربع النهائي بركلات الترجيح.

وأعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم، اليوم الجمعة أن مورات ياكين سيستمر في منصب المدير الفني للمنتخب الأول، رغم الخروج من كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

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ولم بكشف اتحاد الكرة السويسري عن التفاصيل المالية للعقد أو مدته.

قنوات الكاس القطرية، ذكرت منذ أيام أن نادي اتحاد جدة السعودي طلب من مراد ياكين مدرب منتخب سويسرا سرعة الرد على عرض تدريبه خلفا للأرجنتيني جاياردو.

وأوضح التقرير القطري أن اتحاد جدة ينتظر رد ياكين من أجل اللحاق بمعكسر إعداد الفريق الخارجي تحضيرا للموسم الجديد.

لكن يبدو أن اتحاد جدة حول وجهته نحو الفرنسي لوران بلان بمباركة كريم بنزيمة، وأن ياكين مستمر في تدريب منتخب بلاده.

مورات ياكين تولى تدريب أندية زيورخ وثون ولوزرين قبل فترته الذهبية مع بازل الذي حصد معه لقبين للدوري السويسري.

وانتقل ياكين لتدريب سبارتاك موسكو الروسي قبل أن يعود إلى سويسرا من بوابة جراسهوبرز وسيون.

ويتولى مورات ياكين تدريب منتخب سويسرا منذ صيف 2021 ونجح في قيادة منتخب بلاده لربع نهائي يورو 2024 قبل أن يودعها بعد السخارة من إنجلترا بركلات الترجيح.

منتخب سويسرا يورو 2024
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