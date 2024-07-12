لامين جمال يعلق على صورته مع ميسي.. ويكشف رد فعله المفاجئ بعد هدفه ضد فرنسا

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 16:23

كتب : رامي جمال

لامين جمال - إسبانيا - فرنسا - يورو 2024

علق لامين جمال لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا على صورته الشهيرة مع ليونيل ميسي أيقونة البلوجرانا وقائد إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين.

والتقطت صورا لميسي مع لامين جمال وهو طفل في ديسمبر من عام 2008 في حدث خيري يقام بين مؤسسة اليونيسيف ونادي برشلونة وصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وتحدث لامين جمال في حوار مع المؤثر الذي يُشجع برشلونة جيرار روميرو عبر موقع "تويتش" قائلا: "لم أتحدث مع ميسي أبدا، لم أكن واعيا وقت التقاط الصورة، والدي هو من أخبرني بحدوث الأمر ولم نرغب في تسليط الضوء عليه كي لا تحدث مقارنات بيني وبينه".

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وعن هل ينزعج من المقارنات بينهما قال: "لا أنزعج من المقارنة مع أفضل لاعب في التاريخ لكن في النهاية هذه أمور تقلل من قيمتك لأنك لن تكون مثله أبدا".

وعن هدفه ضد فرنسا في نصف نهائي يورو 2024 قال: "بعد هدفي ضد فرنسا أصبحت أكثر هدوءا وذهبت إلى النوم للهدوء والاسترخاء والتفكير في المباراة المقبلة وبعدها بدأت أجيب على الرسائل شيئا فشيئا".

وبسؤاله هل تحدث مع أدريان رابيو لاعب فرنسا أجاب "لم أتحدث مع أدريان رابيو قبل مباراة فرنسا أو بعدها، كنت أركز على الفوز فقط".

وكان رابيو قال المباراة بينهما: "رأينا لامين وهو لاعب يعرف كيفية التعامل مع الضغوط بشكل جيد للغاية، لديه الكثير من الجودة، يستطيع اللعب بجودته مع فريقه بشكل جيد في البطولات الكبرى دون ضغوط".

وأكمل "الأمر يصبح معقدا عندما تتأهل لنصف نهائي بطولة كهذه، والأمر يعود لنا لوضع الضعط عليه وألا نجعله مرتاحا ولنريه بأنه إذا أردت اللعب في نهائي اليورو عليك تقديم أكثر بكثير مما فعلت".

لامين رد عبر حسابه على "إنستجرام" قائلا: "تحرك في صمت. فقط تحدث عندما يأتي وقت موت الملك".

وعقب المباراة قال لامين: "تحدث الآن، تحدث الآن؟ حسنا، هذا الشخص سيعرف نفسه، وأنا سعيد للغاية بالتأهل، والمهم الآن أننا مستمرين من أجل حصد اللقب".

وبسؤاله هل يحب مشاهدة فيديوهات للمدافعين قبل مواجهتهم رد لامين جمال "لا أشاهد أي فيديوهات للمدافعين لأنهم يعرضون أبرز لقطاته لذا قد أقول لنفسي لا يمكنني فعل ذلك، لذا أفضل اللعب وأنا أفكر إنني أريد القيام بما أفكر فيه وحينها أذهب بثقة أكبر ويكون كل شيء عفويا".

ويواجه منتخب إسبانيا منافسه إنجلترا الأحد المقبل في نهائي يورو 2024 في الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

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