انتفاضة السعيد وسلة ديانج وأزمة الشيبي.. لقطات لا تنسى في قمة الأهلي وبيراميدز

تنتظرنا الليلة قمة مرتقبة للغاية بين الأهلي وبيراميدز التي عادة لا تخلو من الإثارة والندية بين الفريقين.

قمة اليوم سيكون لها حسابات خاصة في ظل صراع الفريقين الشرس على قمة ترتيب الدوري للموسم الحالي 2023-2024.

وسيكون استاد القاهرة مسرحا لمباراة الأهلي أمام بيراميدز في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة في لقاء مؤجل من الجولة 14 من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، ودون خسارة في آخر 14 مباراة.

فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 57 نقطة من 23 مباراة وبدون خسارة في آخر 12 مباراة بالدوري.

الأهلي واجه بيراميدز خلال 14 مباراة جمعت الفريقين منذ تغيير مسمى بيراميدز (الأسيوطي سابقا) في جميع المسابقات.

وحقق الأهلي الفوز على بيراميدز في 6 مباريات، فيما حقق بيراميدز في الفوز في 5، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بين الفريقين.

filgoal.com يستعرض لكم لقطات لا تنسى في تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز التي دائما ما تخطف الأنظار.

انتفاضة السعيد

الجمعة، 04 يناير 2019

انتفض آنذاك الوافد الجديد عبد الله السعيد رافضا هزيمة فريقه بيراميدز أمام الأهلي، ليصنع ويسجل ويقلب طاولة المارد الأحمر.

السعيد خاض أولى مبارياته بقميص بيراميدز قادما من أهلي جدة السعودي بعد أزمة رحيله الشهيرة من الأهلي.

بيراميدز فاز آنذاك على الأهلي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري.

هزيمة كانت هي الأولى لـ مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد لـ الأهلي في ذلك التوقيت، والذي ظهر لأول مرة أمام بيراميدز وتلقى هزيمته الأولى.

عبد الله السعيد صنع تعادل بيراميدز لصالح محمد فاروق قبل أن يسجل بنفسه هدف انتصار فريقه.

الأهلي تقدم أولا عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 33 ولكن هدف فاروق، الدقيقة 47، وهدف السعيد الدقيقة 57 كتبا انتصار بيراميدز.

رائعة كينو

الخميس، 18 أبريل 2019

التقى الأهلي بمنافسه بيراميدز في ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 25 من الدوري المصري.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 بتسديدة مقوسة رائعة من البرازيلي كينو من خارج منطقة الجزاء.

بيراميدز بذلك الفوز بات أول فريق يفوز على الأهلي ذهابا وإيابا في الدوري خلال موسم واحد منذ الداخلية في موسم 2013-2014 الذي انتصر آنذاك بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد.

واستفاد بيراميدز من الفوز في الدور الأول من الموسم ذاته على الأهلي بهدفين لهدف، ليواصل تفوقه على الأحمر في ذلك التوقيت.

سلة ديانج

الخميس، 06 فبراير 2020

في هذه المباراة أنهى الأهلي عقدة سلسلة النتائج السلبية أمام بيراميدز وأوقفها عند 4 خسائر سواء بالمسمى القديم "الأسيوطي سبورت" أو "بيراميدز".

الثنائي أليو (بادجي وديانج) قلبا تأخر الأهلي في الشوط الثاني بعد تقدم بيراميدز بهدف علي جبر، في ختام قمة الجولة الـ 16 من الدوري المصري.

بيراميدز أو الأسيوطي فاز على الأهلي أولا في نصف نهائي كأس مصر 2017-18، ومن ثم مع تحوّل الفريق إلى بيراميدز فاز الفريق في 3 مواجهات.

وسجل أليو ديانج الهدف الثاني للأهلي لينهي العقدة ويحتفل على طريقة لاعبي كرة السلة في لقطة مثيرة.

أزمة الشيبي

23-7-2023

مازالت أزمة حسين الشحات نجم الأهلي مع المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز مستمرة على الرغم من مرور نحو عام على الواقعة.

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء الدور الثاني من دوري الموسم الماضي 2022-2023.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.

وذكر المغربي خلال جلسة التحقيق أمام لجنة الانضباط إنه انتظر الحصول على حقه من جانب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، ولكن القرار لم ينصفه كما حدث في واقعة الإمارات أيضا، وبالتالي لجأ للطريقة القانونية المتاحة أمامه كمواطن مغربي يثق في القانون المصري.

وطلب الأهلي مطلع شهر مايو السابق ردا نهائيا وعاجلا من اتحاد الكرة المصري قبل التصعيد أمام الجهات الدولية بسبب لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز للمحاكم المدنية.