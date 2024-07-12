قائد مصر للدراجات يدافع عن شهد سعيد.. ويؤكد: جنة رفضت الاعتذار وهذا المقصود من الهجوم

دافع يوسف زكي قائد منتخب مصر للدراجات عن زميلته شهد سعيد إزاء الانتقادات التي تتعرض لها واحتمالية غيابها عن المشاركة في أولمبياد باريس 2024 عقب دفعها لجنة عليوة في أحد السباقات.

ووجه يوسف زكي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة رسالة شكر لجمهور مصر لتدميره نفسية المنتخب حسبما وصف قبل أيام من المشاركة في الأولمبياد.

كما أكد قائد منتخب مصر أن شهد اعتذرت أكثر من مرة لجنة لكن الأخيرة أهانتها ولم تقبل اعتذارها.

ونفى يوسف زكي ما قالته جنة عن تعمد شهد دفعها بيدها خلال السباق والذي تسبب لها بكسر مضاعف في الترقوة وتركيب شريحة وسبعة مسامير.

وأكد لاعب مصر للدراجات أن المقصود من ذلك الهجوم هو اتحاد الدراجات ومدرب منتخب مصر.

وفي ختام المنشور الخاص به طلب يوسف من الجمهور المصري دعم المنتخب في الأولمبياد.

وجاء المنشور كاملا كالتالي:

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أنا العبد الفقير لله اللاعب يوسف زكي كابتن منتخب مصر للدراجات للرجال

في البدايه شكراً لشعب مصر المحترم لتدمير نفسيه منتخب كامل بنجاح قبل الدخول لأهم حدث في تاريخ اي رياضي بيجهز لهذا الحدث لمده ٤ سنوات ولا احد يعلم كم المعاناه والتضحيات والإصابات التي يضحيها من اجل الوصول لذلك.

كان نفسي أشوف كميه الهجوم الإعلامي ده علينا لما كنا بنجيب ميداليات دوليه او لما تأهلنا للأولمبياد بس للأسف إنتوا برضوا اللي في الأخر ب تقولوا لعيبه مصر بتتجنس ليه وتهرب!!! ده أنا بلعب بقالي 12 سنه بلعب وبرفع علم مصر في المحافل الدوليه وملقيناش دعم حتي منكم إعلاميا زي كده!!

انا كنت حابب أوضّح شويه نقاط بسيطه حول موضوع اللاعبه شهد سعيد واللاعبه جنه عليوه والاتنين أتعاملت معاهم في المنتخب واخواتي الصغيرين ربنا يبارك فيهم ويصلح مابينهم.

البنت شهد طبعاً في حاله نفسيه صعبه ومش قادره ترد بسبب كميه الهجوم اللي عليها منكم بدون فهم اي شئ بمجرد مشاهده فيديو فقط ومسألتوش اي اللي حصل بعد السباق حتي.

. بالنسبه لجزء الأخلاق قبل كل شيء نحترم ذلك طبعاً ودي اهم حاجه في الرياضه بس والله العظيم التي تحدثتم عنها في قمه الأدب والاخلاق ولم يصدر عنها اي شئ سئ سواء قبل او بعد الحادث وكانت تريد الاعتذار وهذا كلام أحاسب عليه أمام ربي وطبعاً أنا مش هتكلم علي أخلاق حضراتكم في التعليقات!!

أرجوا منكم فهم الموضوع وقراءه الكلام بكل عقلانيه وعيب نتكلم في موضوع وننشر ونشتم علي بنت محترمه وسياحسبكم الله علي هذه الكلمات السيئة للفتاه، وكل ده بمجرد اني احنا شوفنا فيديو ولا نفقهه شئ في لعبه الدراجات ولا قوانينها. وممكن اجيبلكم مليون فيديو لحوادث مقصوده كتير وده طبعاً مش مبرر لخطأها

انا مش طالع أدافع او أهاجم أنا طالع أوضح شويه نقاط مهمه عشان شايف اني في كميه ظلم بتحصل والناس مغيبه عنها تماماً.

أرجوا احترام رأيي الشخصي وعدم التجاوز في التعليقات وطبعاً عارف اني معظم الناس وإن لم يكن كل الناس ومنها اصدقائي هتكون ضدي في موضوع زي ده ولكن لا نقبل اي ظلم للطرفين سواءً لشهد او جنه ومش معقول فجأه شعب مصر كله بالإعلام بقي يفهم في لعبه الدراجات.

- اولاً: أنا عاوز أوضح لشعبنا العظيم المحترم اني لما الاعلام بيحب يهاجم مسئول كبير طبعاً بيبدأ يدور علي ثغرات ليه ف كانت اللاعبه هي الثغره والضحيه للهجوم علي رئيس الاتحاد والمدير الفني لمنتخب مصر ودي نقطه بس حابب أوضحها في الأول.

- ثانياً: رداً علي اللي بيقول دي بنت مسئول كبير!!

البنت عمرها ١٩ عام من الفيوم وهي من عائله في قمه التواضع لا يملكوا حتي سوشيال ميديا أصلاً والدها يعمل كهربائي ثلاجات ووالدتها ربه منزل ولكن الذي يدافع عنها يفعل ذلك لأنه يعلم مدي طيبتها وحسن نيتها في ذلك الموقف.

- ثالثاً: رداً علي اللاعبه جنه أنها بتقول شهد لم تعتذر للأسف هي لا تقول الحقيقة لأن بالفعل شهد اعتذرت لكي أكثر من مره وانتي التي رفضتي الاعتذار ورفضتي حتي ان تُقبل رأسك وقمتي انتي وعائلتك بأهانتها بالألفاظ والله شاهد علي ذلك وسوف تسألي أمام الله ، والشهود علي ذلك كل من كان في قسم الشرطه بالسويس ورئيس النادي التي قمتي ايضاً بأهانته. ولذلك قام الاتحاد بمتابعة الأمر مع النادي لأنكي لم تقبلي الاعتذار والتصميم علي متابعه المحضر وذلك من حقكك طبعاً، ولكن ليس من الحق ان تقولي انها لم تعتذر لكي!!!!

- رابعاً: موضوع التأهيل والحادثه

شهد سعيد تسعي في التأهيل في سباقات المضمار منذ سنوات وليس لها علاقه بسباقات الطريق وقد حصلت علي التأهيل عن طريق اول افريقيا مرتين وجمع نقاط من بطوله العالم وجولات كاس العالم واعلن لها التأهيل رسمياً يوم 15/4 وكان ذلك قبل الحادث بحوالي أسبوعين

اما الحادث كان في سباق الجمهوريه طريق وليس مضمار وذلك ليس تخصصها أصلا ولكن كانت المشاركه عباره عن احتكاك وتدريب لها في ذلك الفتره قبل الأولمبياد

وكان الحادث عند الدخول الي خط النهاية أمام الحكام وعلي لسان اللاعبه قالت أنها اخطأت ولكن أقسمت بالله ان ذلك الحادث تم عندما اختل التوازن من السرعه وفقدان التركيز لان السباق كان عباره عن 50 كيلو متر وعند الإصتدام ب اللاعبه جنه لم تقصد أبدا الاذيه لها وتوقفت قدميها ولم تنظر عليها بسبب الرهبه لأنها كانت هتقع معاها وفجأه اتعدلت وده يعرفوه كويس اوي لعيبه الدراجات وكمان مع البنات بالذات.

وقامت شهد ب احترام عقوبه الحكام والاتحاد لها في ذلك الموقف وكانت تريد الاعتذار وتم الرفض من الفتاه وآهلها زي ما قولت لحضراتكم

- خامساً نتكلم في بعض النقاط العقلانيه

. بطوله الجمهوريه مش مؤهله للأولمبياد

. ان الاتنين ليس بينهم عداوه سابقه ولا منافسه علي اي شئ

. شهد اعتذرت ولم يقبل اعتذارها وذلك من حق جنه تقبل أو لا تقبل لا نجبرها علي ذلك

. شهد أتعمل فيها محضر ودخلت القسم والنيابه تحت مسمي قاتله وذلك خارج مواثيق الرياضه ان نلجأ للمحاكم الجنائية وعدم احترام قرارات الاتحاد ولم تعاقب اللاعبه جنه علي ذلك

. شهد لم ترفع يديها ولا أمسكت بها مثل مايقولون السباق كان عباره عن 50 كيلو متر لو كانت تريد الاذيه لها كانت قامت بذلك في منتصف السباق وليس عند خط النهاية أمام الناس!!

. انتم مش عاجبكم العقوبه انها 5000 آلاف جنيه هل إنتوا عارفين لاعب المنتخب عندنا لا يتخطي راتبه ال 1500 جنيهاً ولا انتوا فاكرينا اي بالظبط احنا مش لاعبيه كوره!!

. لعبتنا دي فيها وقعات كتير أكبر من دي وبتكون مقصوده كمان والله ومش بيحصل غير اني يتطبق العقوبه وفقط والإجراء القانوني وليس إنهاء حياه الرياضي وأنا مش كده ببرر للخطئ بس وارد يحصل اخطاء ياجماعه في اي مش نتهم البنت ب عديمه الأخلاق وعاوزين نعدمها !!!

.عقاب شهد تم محلياً في سباق محلي وحسب الاتحاد الدولي لها الحق في المشاركه دولياً ولا مانع في ذلك.

- اخيراً احب أقول اني كان المقصود من وراء كل ذلك هجوماً علي الاتحاد وأمورا كثيره يجب التخفي عنها و لايجب التحدث عنها وذلك ليس موضوعي، ولكن لا يجب وضع اللاعبين في حاله الضحيه

احنا مش محتاجين من حضراتكم غير الدعم وإظهار جميع الحقيقه اللعيبه ليس لها علاقه ب الخلافات السياسية بينكم وللي عاوزين توصلوا ليه لأن اللعيبه في الألعاب الفرديه مظلومه دايماً وانتوا مش بتظهروا معانا غير في المصائب فقط حتي مفكرتوش تسمعوا الجانب الآخر حضراتكم دي الحادثه كانت من شهور واتحقق فيها من بدري!! وعلي كده م إنتوا بتسامحوا كل اللي بيذنبوا وجايين علي الرياضيين في الآخر وتقولوا يستاهلوا الإعدام وعدم المشاركه أنا مش عارف أقول اي والله

الموضوع آخد اكبر من حجمه والله بالنسبه لحوادث كتير عندنا في عالم الدراجات ولكن الناس تجهل ذلك ولعيبه مصر كلها عارفه كده كويس

ياريت ندرك الحقيقه الكبري وإظهار جميع الحقائق للجميع

واللاعبتين يتحاسبوا علي كل خطئ وليس طرف واحد فقط من

يلقي عليه اللوم ونتمني السلامه للاعبه جنه عليوه علي ماحدث من اصابه لها .

أنا بكرر شكري وآسفي لحضراتكم جميعاً،،

وطبعاً يتم احترام القرار النهائي ل وزارة الشباب والرياضة واللجنه الأولمبية في ذلك الموقف لما هو فيه الخير لأخواتنا البنات ولما هو مناسب للأخلاق الرياضية.

. بطوله الجمهوريه مش مؤهله للأولمبياد

. ان الاتنين ليس بينهم عداوه سابقه ولا منافسه علي اي شئ

. شهد اعتذرت ولم يقبل اعتذارها وذلك من حق جنه تقبل أو لا تقبل لا نجبرها علي ذلك

. شهد أتعمل فيها محضر ودخلت القسم والنيابه تحت مسمي قاتله وذلك خارج مواثيق الرياضه ان نلجأ للمحاكم الجنائية وعدم احترام قرارات الاتحاد ولم تعاقب اللاعبه جنه علي ذلك

. شهد لم ترفع يديها ولا أمسكت بها مثل مايقولون السباق كان عباره عن 50 كيلو متر لو كانت تريد الاذيه لها كانت قامت بذلك في منتصف السباق وليس عند خط النهاية أمام الناس!!

. انتم مش عاجبكم العقوبه انها 5000 آلاف جنيه هل إنتوا عارفين لاعب المنتخب عندنا لا يتخطي راتبه ال 1500 جنيهاً ولا انتوا فاكرينا اي بالظبط احنا مش لاعبيه كوره!!

. لعبتنا دي فيها وقعات كتير أكبر من دي وبتكون مقصوده كمان والله ومش بيحصل غير اني يتطبق العقوبه وفقط والإجراء القانوني وليس إنهاء حياه الرياضي وأنا مش كده ببرر للخطئ بس وارد يحصل اخطاء ياجماعه في اي مش نتهم البنت ب عديمه الأخلاق وعاوزين نعدمها !!!

.عقاب شهد تم محلياً في سباق محلي وحسب الاتحاد الدولي لها الحق في المشاركه دولياً ولا مانع في ذلك.

- اخيراً احب أقول اني كان المقصود من وراء كل ذلك هجوماً علي الاتحاد وأمورا كثيره يجب التخفي عنها و لايجب التحدث عنها وذلك ليس موضوعي، ولكن لا يجب وضع اللاعبين في حاله الضحيه

احنا مش محتاجين من حضراتكم غير الدعم وإظهار جميع الحقيقه اللعيبه ليس لها علاقه ب الخلافات السياسية بينكم وللي عاوزين توصلوا ليه لأن اللعيبه في الألعاب الفرديه مظلومه دايماً وانتوا مش بتظهروا معانا غير في المصائب فقط حتي مفكرتوش تسمعوا الجانب الآخر حضراتكم دي الحادثه كانت من شهور واتحقق فيها من بدري!! وعلي كده م إنتوا بتسامحوا كل اللي بيذنبوا وجايين علي الرياضيين في الآخر وتقولوا يستاهلوا الإعدام وعدم المشاركه أنا مش عارف أقول اي والله

الموضوع آخد اكبر من حجمه والله بالنسبه لحوادث كتير عندنا في عالم الدراجات ولكن الناس تجهل ذلك ولعيبه مصر كلها عارفه كده كويس

ياريت ندرك الحقيقه الكبري وإظهار جميع الحقائق للجميع

واللاعبتين يتحاسبوا علي كل خطئ وليس طرف واحد فقط من

يلقي عليه اللوم ونتمني السلامه للاعبه جنه عليوه علي ماحدث من اصابه لها .

أنا بكرر شكري وآسفي لحضراتكم جميعاً،،

وطبعاً يتم احترام القرار النهائي ل وزارة الشباب والرياضة واللجنه الأولمبية في ذلك الموقف لما هو فيه الخير لأخواتنا البنات ولما هو مناسب للأخلاق الرياضية.

ماذا حدث؟

شهدت بطولة الجمهورية لسباق الدراجات في أبريل الماضي حادثا مؤسفا تسبب في إصابات بالغة للاعبة جنة عليوة والتي خضعت لجراحة عاجلة بعد فقدان مؤقت في الذاكرة.

وانتشر مقطع فيديو من السباق يظهر فيه سقوط جنة عليوة بعد صدام مع شهد سعيد.

وتقدمت عائلة جنة عليوة ببلاغ إلى وزارة الشباب والرياضة والنائب العام ضد بتهمة الشروع في قتل عمدا.

جاء ذلك عقب أيام قليلة من تأكد صعود شهد سعيد إلى أولمبياد باريس 2024.

وكشف محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عن الاستقرار على مشاركة شهد في الأولمبياد بصورة طبيعية لأن ذلك في مصلحة وهو الأمر المهم.

وشدد عزام على أن الانسحاب في الوقت الحالي المتأخر سيتسبب في وقوع الضرر على الاتحاد المصري.

ومن جانبه يرى محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخب مصر للدراجات أن ما حدث في حادثة شهد وجنة يعتبر صداما طبيعيا في سباق الدراجات.

وبرر إبراهيم ذلك في تصريحات تليفزيونية بأن الأمر حدث خلال الفترة الماضية في واقعة مشابهة ولم يتم شطب اللاعب ولكن الاكتفاء بتغريمه".

وكان الاتحاد المصري قد وقع عقوبات على شهد سعيد بإيقافها محليا لمدة عام وتغريمها 5 آلاف جنيه وشطب نتائجها في سباق بطولة الجمهورية.

من جانبها ترى شهد سعيد أن واقعة الاصطدام طبيعية ولم تكن متعمدة وهو ما سيعلمه من يفهم رياضة الدراجات.

أما جنة عليوة ففي أول تعليق بعد إثارة تأهل شهد إلى الأولمبياد كشفت "أنا الوحيدة في مصر التي ترغب في مشاركتها، لأن مستواها سيمنحها المركز الأخير".

ويأتي ذلك قبل قرار وزارة الرياضة بمخاطبة اللجنة الأولمبية لإعادة دراسة موقف مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية في 24 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.