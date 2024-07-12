حوار - حسام عبد المجيد: الجمهور لم يثق بالمنتخب الأولمبي في البداية.. ونأمل في الفوز بميدالية

قال حسام عبد المجيد مدافع منتخب مصر الأولمبي إن الجمهور لم يثق بهذا الجيل من اللاعبين في البداية قبل مشاركتهم في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة في المغرب والآن يحظى الفريق بدعم كبير قبل خوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

وأجرى حسام عبد المجيد حوارا مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل أيام من بدء الأولمبياد.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة كل من إسبانيا وأوزباكستان والدومينيكان.

وعن كون منتخب مصر أكثر فريق إفريقي مشاركة في الأولمبياد بـ13 ظهورا قال: "بالطبع شرف عظيم تمثيل منتخب مصر في الأولمبياد، نأمل أن نقدم شيئًا جيدًا في هذه البطولة والفوز بإحدى الميداليات".

وأكمل "أنا أرى أنها ثاني أقوى بطولة في كرة القدم بعد كأس العالم. ستكون صرحًا كبيرًا".

وواصل مدافع الزمالك "مما لا شك فيه أن هذا الأمر يشكّل علينا ضغطًا كبيرًا، لقد تعرضنا للضغط أيضًا في بطولة أمم أفريقيا قبل تأهلنا إلى الأولمبياد، الجماهير لم تثق بنا كثيرًا في البداية، لكن اكتسبنا ثقتهم بمرور الوقت، وأصبحوا يدعموننا لأننا أظهرنا أننا مجموعة متماسكة ويمكنها تحقيق شيء لمصر".

وعن مشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 وتوديع المشوار من ربع النهائي قال: "أنا واحد من الأشخاص الذين كانوا يحلمون بالتواجد في هذه البطولة، لأنها تبرزك أمام العالم كله ويمكن أن تمنحك فرصة الاحتراف وتذهب للخارج لاكتساب الخبرات".

وأكمل عبد المجيد "أتمنى أن تكون مشاركتنا القادمة مختلفة عن سابقتها في تلك البطولة، كانت هناك جائحة كورونا ولم تكن الجماهير حاضرة في الملاعب، ولم يتم تسليط الأضواء عليها، بينما البطولة القادمة ستقام في ظروف أفضل، وستُلعب في فرنسا التي تعد من الدول العاشقة لكرة القدم، هذا الأمر سيعطينا دافعًا إضافيًا لأننا سنحظى بدعم أكبر، والأضواء ستكون مسلطة علينا".

وعن مجموعة مصر في الأولمبياد المقبلة قال عبد المجيد: "إنها مجموعة صعبة وتضم منتخبات قوية جداً كون أوزبكستان ليست معروفة كثيرًا فهذا لا يعني أنهم ليسوا جيدين، لقد لعبنا ضدهم مباراة ودية وأظهروا أنهم فريق قوي، يلعبون كرة قدم متطورة جدًا".

وأردف "الأمر نفسه ينطبق على جمهورية الدومينيكان، صحيح أننا لم نلعب ضدهم، لكن طالما أنها استطاعت الوصول إلى الأولمبياد فهي تملك منتخبًا قويًا وكبيرًا".

وأكمل مدافع منتخب مصر الأولمبي حديثه "المنتخب الإسباني غني عن التعريف بالطبع، الجميع يعرف قوتهم، لذلك يتوجب علينا احترامه. نواجه ضغوطًا كبيرة بسبب تواجدنا في مجموعة كهذه، نأمل أن نتمكن من التأهل منها والذهاب للأدوار الإقصائية، وأن نذهب إلى مكان بعيد في البطولة.

وبسؤاله عن موقفه من المشاركة مع المنتخب الأول قال: "بالتأكيد، أي لاعب يتمنى اللعب في المنتخب الأول، هذا هو المستوى الذي أريد الوصول إليه. تمثيل منتخب مصر الأول هو شرف كبير، أي لاعب يجتهد ويبذل الكثير من الجهد لتحقيق هذا الحلم. لم يحالفني الحظ للتواجد في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة".

وأكمل "أتمنى أن ينجح منتخب مصر في التأهل إلى كأس العالم 2026، وأن أكون من العناصر المساعدة في هذا الإنجاز. سيكون من الرائع المشاركة في كأس العالم سواء بالنسبة لي أو للبلاد".

وعن تطوره في الفترة الأخيرة قال: "الحمد لله، إنه توفيق من عند الله. تمكنت من استعادة جزءا كبير من مستواي. أتمنى أن أحقق بطولات أخرى مع نادي الزمالك، لأننا لا نلعب على بطولة واحدة فقط، بل نلعب على عدة بطولات، أي بطولة نخوضها نكون من ضمن أبرز المرشحين للفوز باللقب".

وواصل حسام عبد المجيد حواره "الجهاز الفني والمدرب الجديد استطاعوا أن يعيدوا لي الثقة بعد تعرضي لإصابة أبعدتني لشهرٍ ونصف. جميع أعضاء الجهاز الفني قدموا لي الدعم، كذلك اللاعبين أمثال محمود حمدي

"الونش" ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وأحمد سيد "زيزو" كذلك دعمني كثيراً، وعمر جابر وجميع اللاعبين عادوا ليضعوا ثقتهم بي كي أقود الخط الخلفي للزمالك إلى جانب حمزة المثلوثي، استعدت ثقة الجهاز الفني واللاعبين، وأتمنى أن أستعيد ثقة الجماهير أيضاً".

وعن تعليقه على الفوز بلقب الكونفدرالية مع الزمالك قال: "كنت أتمنى الفوز ببطولة قارية مع نادي الزمالك حتى تكتب في مسيرتي. قطعنا مشوارًا طويلًا بعد عدة محاولات وعقبات بسبب عدم الاستقرار على مستوى الإدارة واللاعبين".

وأتم حسام عبد المجيد حواره "لقد مر النادي بمشاكل عديدة وكنا نلعب بعدة طرق حتى تمكنا من الوصول إلى الاستقرار. كلما حافظنا على استقرارنا فإننا نستطيع الفوز بالبطولات. الاحتفال كان رائعًا في ظل وجود الجماهير الغفيرة. كان احتفالًا قويًا جدًا كنت أتعرض لضغوط كبيرة، ولكن عندما شاهدت الجماهير أخرجت كل شيء بداخلي".