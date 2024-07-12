الصباح التونسية: الصفاقسي يدخل سباق التعاقد مع كريستو

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 14:24

كتب : FilGoal

كريستو - الأهلي - الداخلية

دخل الصفاقسي في سباق التعاقد مع التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي.

وبحسب صحيفة الصباح التونسية، فإن الصفاقسي دخل في مفاوضات جادة مع الأهلي من أجل استعارة محمد الضاوي كريستو .

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الصفاقسي ينتظر موافقة الأهلي على طلبه بسبب العلاقات المتميزة التي تربط الفريقين.

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FilGoal.com علم في وقت سابق أن الأهلي وافق على إعارة كريستو إلى الرجاء المغربي لمدة موسم واحد.

مع عدم وضع بند أحقية الشراء للنادي المغربي بنهاية الإعارة.

وستبلغ قيمة إعارة محمد كريستو من الأهلي إلى الرجاء المغربي أكثر من 200 ألف دولار.

وفضل الأهلي عدم وضع بند أحقية شراء للرجاء في تعاقد كريستو، لأنه يرى أن اللاعب التونسي يمتلك الموهبة التي تؤهله إلى العودة واللعب مع الفريق الأحمر بعد اكتساب خبرة اللعب.

وانضم كريستو لصفوف الأهلي مطلع عام 2023 الماضي قادما من الصفاقسي التونسي.

ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة وصنع هدف.

وسيشارك الرجاء المغربي في الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما فاز بالدوري المغربي.

محمد الضاوي كريستو الأهلي
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