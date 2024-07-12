يورو 2024 – رايس: الهزيمة ضد إيطاليا ستطاردني للأبد.. وهذا سر قوتنا مؤخرا

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 14:04

كتب : FilGoal

إنجلترا - سويسرا - ديكلان رايس

اعترف ديكلان رايس لاعب خط وسط منتخب إنجلترا بأن الهزيمة ضد إيطاليا في نهائي يورو 2020 ستظل تطارده للأبد وذلك قبل أيام من خوض نهائي البطولة ذاتها.

وكان منتخب إنجلترا هُزم أمام إيطاليا في ملعب ويمبلي بركلات الترجيح والآن سيخوض النهائي مجددا لكن تلك المرة أمام إسبانيا.

وتحدث رايس للصحفيين قائلا: "رؤية إيطاليا ترفع ذلك الكأس سوف تطاردني للأبد".

وواصل "الآن أمامنا فرصة أخرى حيث يمكننا كتابة تاريخنا، نحن في حاجة ماسة للقيام بالأمر ليس فقط من أجل بعضنا البعض بل من أجل مدربنا جاريث ساوثجيت، أعتقد أنه يستحق ذلك".

وأكمل لاعب أرسنال "نعرف ما يمكننا فعله، مقارنة بالنهائي الأخير لنا وبشأن تحكمنا في إيقاع اللعب لا يجب أن نعود للخلف وننتظر كما انتظرنا هجوم إيطاليا، نعرف أنه يمكننا الفوز بذلك النهائي وهذا شيء إيجابي".

وتابع "بالاعتماد على خمسة مدافعين في آخر مباراتين أعتقد أننا حافظنا على الكرة جيدا وشعرنا بمدى صلابتنا".

وأتم رايس "على مستوى الأندية لدينا لاعبين معتادين على الحصول على الكرة تحت ضغط واللعب في مساحات صغيرة، التحسن بشأن الخمسة مدافعين في وعن اليورو هو أننا نحافظ على الكرة بشكل جيد".

ويقام نهائي يورو 2024 يوم الأحد المقبل في الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

ديكلان رايس إنجلترا إسبانيا يورو 2024 إيطاليا
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