ليكيب: اتحاد جدة يفاوض ماركينيوس.. وموقف اللاعب

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 12:57

كتب : FilGoal

ماركينيوس

بدأ اتحاد جدة مفاوضاته مع ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان لضمه إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن المفاوضات الشفهية بين النادي السعودي واللاعب البرازيلي بدأت وأن ماركينيوس متقبل لفكرة الانتقال.

يأتي ذلك بناء على رغبة من المدرب المرتقب لاتحاد جدة لوران بلان والذي سبق وأشرف على تدريب اللاعب في سان جيرمان سابقا.

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فيما ذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها أن سان جيرمان يرغب في الحفاظ على اللاعب.

وانضم ماركينيوس صاحب الـ30 عاما إلى سان جيرمان قادما من روما في عام 2013.

ويعد ماركينيوس هو أكثر لاعب ارتدى قميص سان جيرمان عبر تاريخه بواقع 441 مباراة.

ماركينيوس سان جيرمان اتحاد جدة
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