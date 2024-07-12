مواجهة بين رئيسي اللجنة الأولمبية المصرية واتحاد الدراجات بسبب واقعة جنة وشهد

حمل ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية اتحاد الدراجات مسؤولية تأهل شهد سعيد لاعبة الدراجات للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

في المقابل يرى وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات أن ياسر إدريس لم يقل تلك التصريحات ولم يحملهم المسؤولية.

في البداية تحدث رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "هناك إجراءات قانونية تحدث حاليا والقرار بشأن سفر شهد سعيد من عدمه إلى الأولمبياد سنتخذه يوم الأحد المقبل".

وواصل "كل اتحاد يكون لديه اشتراطات للتأهل إلى الأولمبياد وبناء عليه هؤلاء اللاعبين يمثلون مصر".

وعن الحادث قال: "من الوارد أن يخطئ الإنسان وبعد ذلك يصححه، ودورنا كمسؤولين نعاقب على الحدث وبعدها يمكن أن يعود اللاعب اللعب مرة أخرى ومعنى حديثي هنا أنني لا أتحدث عن نتيجة التحقيق المثار حاليا".

وبسؤاله كيف تم ترشح شهد للأولمبياد رغم إيقافها محليا أجاب "عندما أثيرت القضية لم يكن لدينا أي علم عن الحادث لأن تلك الواقعة حدثت في شهر أبريل وكل اتحاد مسؤول عما يحدث في بطولاته ويبلغني بالمؤهلين للأولمبياد".

وواصل ياسر إدريس حديثه متسائلا "أنا كرئيس لجنة أولمبية ليس من المفترض أن أكون على علم بأن هناك لاعب تعدى بالضرب على زميله فهذه قرارات داخلية فما هو دور المسؤول في كل اتحاد عن لعبته؟".

وشدد "معنى إيقاف شهد سنة أنه تم إدانتها والمثبت أنه هناك تقرير إدانة وهناك إيقاف تم توقيعه عليها".

وأكمل "والإيقاف سنة هو عقوبة قاسية فبالتأكيد لن يتم إيقافها وهي ليست مدانة".

وبسؤاله عن هل استمرار ترشح شهد للمشاركة في الأولمبياد بعد معاقبتها يعد أمرا صحيحا أجاب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية "أرى أن اتحاد الدراجات كان يجب أن يحسم هذا الأمر نهائيا منذ شهر أبريل الماضي".

شهد سعيد صاحبة واقعة الاعتداء على جنة عليوة

تعليق رئيس اتحاد الدراجات

بعد ذلك انتقل الحديث إلى وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات وبسؤاله مباشرة عن تحملهم المسؤولية بعد ما قاله ياسر إدريس قال: "ما قاله ياسر إدريس كلام محترم وموضوعي، لكنه لم يحمل اتحاد الدراجات مسؤولية التعامل بحسم بشأن مشاركة شهد في الأولمبياد".

ورفض شريف عامر مقدم البرنامج ذلك الحديث مؤكدا أن رئيس اللجنة الأولمبية المصرية حمل اتحاد الدراجات المسؤولية.

لكن مجددا رفض وجيه عزام الدراجات الحديث مؤكدا أن رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لم يقل ذلك.

وبعدها واصل رئيس اتحاد الدراجات الحديث قائلا: "نحن نتعامل مع الموضوع بحكمة وليس بانفعال أو أهواء شخصية، والحكمة تقتضي الهدوء".

وبسؤاله عن هل يوجد قصور في التعامل مع الحادث أجاب رئيس اتحاد الدراجات "هل تبحث عن أي قصور؟ لا يوجد أي قصور من وجهة نظري في التعامل مع الأمر".

جنة عليوة اللاعبة المعتدى عليها

ماذا حدث؟

شهدت بطولة الجمهورية لسباق الدراجات في أبريل الماضي حادثا مؤسفا تسبب في إصابات بالغة للاعبة جنة عليوة والتي خضعت لجراحة عاجلة بعد فقدان مؤقت في الذاكرة.

وانتشر مقطع فيديو من السباق يظهر فيه سقوط جنة عليوة بعد صدام مع شهد سعيد.

وتقدمت عائلة جنة عليوة ببلاغ إلى وزارة الشباب والرياضة والنائب العام ضد بتهمة الشروع في قتل عمدا.

جاء ذلك عقب أيام قليلة من تأكد صعود شهد سعيد إلى أولمبياد باريس 2024.

وكشف محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عن الاستقرار على مشاركة شهد في الأولمبياد بصورة طبيعية لأن ذلك في مصلحة وهو الأمر المهم.

وشدد عزام على أن الانسحاب في الوقت الحالي المتأخر سيتسبب في وقوع الضرر على الاتحاد المصري.

ومن جانبه يرى محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخب مصر للدراجات أن ما حدث في حادثة شهد وجنة يعتبر صداما طبيعيا في سباق الدراجات.

وبرر إبراهيم ذلك في تصريحات تليفزيونية بأن الأمر حدث خلال الفترة الماضية في واقعة مشابهة ولم يتم شطب اللاعب ولكن الاكتفاء بتغريمه".

وكان الاتحاد المصري قد وقع عقوبات على شهد سعيد بإيقافها محليا لمدة عام وتغريمها 5 آلاف جنيه وشطب نتائجها في سباق بطولة الجمهورية.

من جانبها ترى شهد سعيد أن واقعة الاصطدام طبيعية ولم تكن متعمدة وهو ما سيعلمه من يفهم رياضة الدراجات.

أما جنة عليوة ففي أول تعليق بعد إثارة تأهل شهد إلى الأولمبياد كشفت "أنا الوحيدة في مصر التي ترغب في مشاركتها، لأن مستواها سيمنحها المركز الأخير".

ويأتي ذلك قبل قرار وزارة الرياضة بمخاطبة اللجنة الأولمبية لإعادة دراسة موقف مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية في 24 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.