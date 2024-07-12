حوار – جنة عليوة: شهد لن تتأهل من تصفيات الأولمبياد.. وأخضعوني للتحقيق قبل عمليتي

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 11:53

كتب : رامي جمال

جنة عليوة - لاعبة دراجات

واصلت جنة عليوة لاعبة الدراجات تأكيدها أن شهد سعيد لاعبة منتخب مصر لن تتأهل من التصفيات التأهيلية في أولمبياد باريس 2024 لتشارك في السباق الرئيسي.

وتحدثت جنة عليوة لقناة "إم بي سي مصر" قائلة: "قبل الحادث بيوم شاركنا في سباقين ونادي أكتوبر الذي ألعب له أنا وشقيقتي فزنا بهما والنادي الآخر لم يكن معتادا على الهزيمة في هذا السباق ومن هنا بدأت المشاحنات مع شهد".

وواصلت "في يوم الحادث كان السباق عبارة عن 50 كم وعند أحد الأقماع يجب أن نلتف وأنا وشقيقتي إن كنا نذهب إليه كان يتم كيل السباب لنا، وشقيقتي اشتكتها للمدرب وكان يقول لا تركزوا معها وكل هذا مُسجل".

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وأردفت "لم أكن أعرف أن شهد خلفي ووجدتها تدفعني بيدها لأسقط على الأرض".

وأكملت جنة عليوة حديثها "المدرب يقول إن ما حدث اختلال توازن لو اختلال توازن كان من أولى أن تسقط هي، ولو اختلال توازن لماذا تأتي خلفي، كل سيارة خلفنا في السباق يوجد بها حكم وكلهم قالوا إن الحادث كان متعمدا وتم إيقافها سنة محليا وغرامة".

وبسؤالها عن تصريحاتها السابق بثقتها في عدم قدرة شهد في الفوز في الأولمبياد أجابت "شهد لم تفز أبدا بأي سباق محلي في مصر، النادي الخاص بها هو من سيطر على السباقات وليست هي بشكل شخصي، هي لن تشارك في الأولمبياد مباشرة بل ستخوض تصفيات تأهيلية للمشاركة في البطولة ولن تتأهل".

وشددت "ليس شيئا عاديا أن أي لاعب بالتعدي على الآخر للمشاركة في الأولمبياد لأنه لو حدث ذلك فالكل سوف يتعدى على بعضه البعض للمشاركة في الأولمبياد، منذ شهرين لم تعتذر شهد عما بدر منها".

وكشفت جنة عليوة عن خضوعها للتحقيق رفقة مدربها في النادي الخاص بها بسبب قيامهما بعمل محضر ضد شهد عقب الحادث.

وقالت: "خضعت للتحقيق رفقة مدربي يوم 1 مايو الماضي لأننا قمنا بإجراء غير قانوني بعمل محضر ضدها، لكن بالنسبة لهم القانوني هو إسقاطي".

وواصلت متسائلة "رئيس اتحاد الدراجات وجيه عزام قال إنه كان يتابع حالتي الصحية، أنا أجريت عملية يوم 3 مايو هل كانت حالتي الصحية تسمح لي بالذهاب إلى تحقيق؟".

وأوضحت "تكاليف العملية النادي الخاص بي هو من تكفل بها والاتحاد لم يتصل بي أبدا، عانيت من كسر في الترقوة وركبت شريحة و7 مسامير".

وأكملت "مدرب المنتخب محمد إبراهيم قال إنني أحتاج إلى حامل ذراع فقط، هل هو مدرب أم طبيب؟".

وبسؤالها هل لديها استعداد لتقبل اعتذار من شهد حال تقدمها به أجابت "بعد ما حدث هذا تصرف سيكون متأخرا جدا".

وواصلت "مدربها سبنا على صفحاته الشخصية واتهمنا بالخيانة وأننا موقوفين دوليا، أنت مدرب للمنتخب من المفترض أن تتحلى بالحياد، كنت أتدرب معه أنا وشقيقتي في الماضي والآن لا نتدرب معه هو كان مدربي عندما كنت في المنتخب".

وكشفت جنة عليوة "المنتخب يضم لاعبات كلهم من ناديه الخاص، أتذكر هناك بطولة أقيمت في الإمارات سنة 2022 ضم السباق 24 لاعبا منهم 23 من النادي الخاص بمدرب المنتخب وشقيقتي كانت هناك ولم تشارك".

وعن رأي زميلاتها اللاعبات فيما حدث أجابت "يجب أن يتفقوا مع المدرب في حديثه كي يستمروا في اللعب ويشاركوا في الأولمبياد".

وعن موقفها من العلاج حاليا اختتمت جنة عليوة حديثها "أقوم بالتأهيل حاليا وأقترب من العودة للعب مجددا".

ماذا حدث؟

شهدت بطولة الجمهورية لسباق الدراجات في أبريل الماضي حادثا مؤسفا تسبب في إصابات بالغة للاعبة جنة عليوة والتي خضعت لجراحة عاجلة بعد فقدان مؤقت في الذاكرة.

وانتشر مقطع فيديو من السباق يظهر فيه سقوط جنة عليوة بعد صدام مع شهد سعيد.

وتقدمت عائلة جنة عليوة ببلاغ إلى وزارة الشباب والرياضة والنائب العام ضد بتهمة الشروع في قتل عمدا.

جاء ذلك عقب أيام قليلة من تأكد صعود شهد سعيد إلى أولمبياد باريس 2024.

وكشف محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عن الاستقرار على مشاركة شهد في الأولمبياد بصورة طبيعية لأن ذلك في مصلحة وهو الأمر المهم.

وشدد عزام على أن الانسحاب في الوقت الحالي المتأخر سيتسبب في وقوع الضرر على الاتحاد المصري.

ومن جانبه يرى محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخب مصر للدراجات أن ما حدث في حادثة شهد وجنة يعتبر صداما طبيعيا في سباق الدراجات.

وبرر إبراهيم ذلك في تصريحات تليفزيونية بأن الأمر حدث خلال الفترة الماضية في واقعة مشابهة ولم يتم شطب اللاعب ولكن الاكتفاء بتغريمه".

وكان الاتحاد المصري قد وقع عقوبات على شهد سعيد بإيقافها محليا لمدة عام وتغريمها 5 آلاف جنيه وشطب نتائجها في سباق بطولة الجمهورية.

من جانبها ترى شهد سعيد أن واقعة الاصطدام طبيعية ولم تكن متعمدة وهو ما سيعلمه من يفهم رياضة الدراجات.

أما جنة عليوة ففي أول تعليق بعد إثارة تأهل شهد إلى الأولمبياد كشفت "أنا الوحيدة في مصر التي ترغب في مشاركتها، لأن مستواها سيمنحها المركز الأخير".

ويأتي ذلك قبل قرار وزارة الرياضة بمخاطبة اللجنة الأولمبية لإعادة دراسة موقف مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية في 24 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

جنة عليوة شهد سعيد دراجات أولمبياد باريس
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