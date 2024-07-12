ماركا: سحر دي ماريا مستمر في أوروبا

سيستمر سحر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الملاعب الأوروبية لموسم جديد.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الجناح الأرجنتيني مع بنفيكا بنهاية الشهر الجاري، ويحق له الاتفاق مع أي نادي دون الرجوع إلى ناديه والتوقيع له.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن دي ماريا جدد تعاقده مع بنفيكا لموسم جديد.

فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس كشف منذ أيام عن حقيقة قرب انتقال أنخيل دي ماريا إلى إنتر ميامي عندما ينتهي عقده.

وأوضح رومانو أن هناك اهتمام من قبل النادي الأمريكي لكن الاتفاق ليس قريبا حتى الآن.

ويلعب رفقة ميسي في إنتر ميامي كل من سيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز وخوردي ألبا زملائه السابقين في برشلونة.

أنخيل دي ماريا انضم إلى بنفيكا الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع يوفنتوس.

واعترف اللاعب البالغ من العمر 36 عاما من قبل أن رغبته هي إنهاء مسيرته الكروية في فريق طفولته روساريو سنترال الأرجنتيني.

دي ماريا حقق كأس السوبر البرتغالي رفقة بنفيكا هذا الموسم المنقضي، لكنه ودع بطولتي الكأس وبطولة الدوري الأوروبي، وخسر لقب الدوري لصالح سبورتنج لشبونة.

دي ماريا يستعد لقيادة منتخب الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي المنتخبان فجر الإثنين المقبل في الساعة الثالثة ليوم 15 يوليو المقبل.

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