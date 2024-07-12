نهائي كوبا أمريكا 2024 - حكم برازيلي لمواجهة الأرجنتين ضد كولومبيا

يدير البرازيلي رافائيل كلاوس مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي المنتخبان فجر الإثنين المقبل في الساعة الثالثة ليوم 15 يوليو المقبل.

الحكم البالغ 44 عاما دوليا منذ 2015 ويعد من أبرز حكام القارة اللاتينية.

وتواجد كلاوس في مباراة واحدة بكوبا أمريكا 2024 جاءت في دور المجموعات بين المكسيك وفنزويلا.

كما ظهر كحكم رابع في فوز بنما على بوليفيا بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسبق أن تواجد كلاوس في مباراتين بكأس العالم 2022 بين إنجلترا ضد إيران، وكندا ضد المغرب.

وأدار الحكم المخضرم 22 مباراة في جميع المسابقات الموسم المنقضي وأشهر خلالها 94 بطاقة صفراء و7 حمراء واحتسب 9 ركلات جزاء.

كما سبق أن أدار مباراة شباب الأهلي والعين في الدوري الإماراتي.