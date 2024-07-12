مؤتمر بسيوني: أهدرنا العديد من الفرص أمام الزمالك.. ولعبنا 5 مباريات خلال 13 يوما

شدد عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش على أن فريقه عاني من ضغط المباريات خلال الفترة الماضية.

وواصل الزمالك تسلق سلم ترتيب الدوري المصري بالفوز على طلائع الجيش 2-1 في لقاء مؤجل من الجولة 16 من الدوري المصري.

وقال بسيوني في مؤتمر صحفي: "لعبنا 5 مباريات خلال 13 يوما. الأمر صعب على أي فريق في العالم".

وأضاف "ظهرنا بمستوى رائع أمام الزمالك في الشوط الأول، وأهرنا أكثر من فرصة للتسجيل ولكن مجريات المباراة لم تساعدنا".

وتابع "أشكر اللاعبين على مجهودهم خلال الفترة الماضية، وأخيرا سأمنحهم إجازة بعد شهر كامل بدون راحة".

وأتم "واجهنا الأهلي مرتين وزد والاتحاد والزمالك خلال 13 يوما، والآن لدينا 9 أيام راحة، كان من الأولى مراعاة المدة الزمنية بين المباريات".

سجل ثنائية الزمالك: عبد الله السعيد ويوسف إبراهيم "أوباما" فيما سجل أحمد الشيخ هدف طلائع الجيش.

وحقق الزمالك الفوز الثالث تواليا في مواجهاته الأخيرة ضد طلائع الجيش بعد التعرض لهزيمتين.