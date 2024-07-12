طلعت يوسف: اللاعبون أبطال بتحقيقهم الفوز رغم الظروف.. والأجواء العامة ليست مريحة

أشاد طلعت يوسف المدير الفني لـ مودرن سبورت بأداء لاعبيه في الفوز على المقاولون العرب رغم الظروف التي مروا بها في الجولة 30 من الدوري المصري.

وانتصر مودرن سبورت بنتيجة 2-1 على المقاولون العرب في لقاء تأجل بسبب وفاة أحمد رفعت في مطلع الأسبوع الجاري.

وقال مدرب مودرن سبورت عبر أون تايم سبورتس 2: "اللاعبون أبطال بتحقيقهم الفوز رغم الظروف التي مررنا بها وهي ظروف قاسية بوفاة زميلهم الذي صاحبهم في التدريبات والمباريات، وكذلك الظروف الإدارية التي طرأت على السطح باستقالة وليد دعبس من مجلس إدارة النادي، وهذا سبب حالة من القلق والتوتر وعدم الاستقرار".

وأضاف "الظروف معاكسة لأي لاعب يؤدي بتركيز في أرض الملعب، أداء اللاعبين مُرضي بشكل كبير وهو شيء يُحسب لهم بمفردهم وليس لي".

وأردف "الأجواء العامة ليست مريحة ولا تشعر بالسعادة وأنت تعمل، لا أشعر بالسعادة أثناء العمل، باقي 5 مباريات على نهاية الموسم، تربطني علاقة قوية بأحمد رفعت حيث دربته في الاتحاد لمدة موسمين من قبل وهذا قضاء الله، ولا أعرف موقف النادي الفترة المقبلة وسأعقد اجتماعا خلال الـ 48 ساعة المقبلة لمعرفة الموقف".

وأتم "لا أعتقد أنني سأرفع يدي في وقت الأزمات، سأحاول المساعدة رغم قصر مدة تواجدي في النادي".

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رفعوا صورة الراحل رفعت 💔🙏 عبد الكبير الوادي يسجل الهدف الأول لمودرن سبورت في مرمى المقاولون ويرفض الاحتفال بالهدف #ONTime_Sports pic.twitter.com/74Vv9CHGcf — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 11, 2024

حافظ مودرن سبورت على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري عقب الفوز على المقاولون العرب.

سجل عبد الكبير الوادي وارنولد غيبا هدفي مودرن سبورت، فيما أحرز أحمد عبد العزيز مودي هدف المقاولون العرب الوحيد.

ثنائي مودرن سبورت حرص على رفع قميص عليه صورة أحمد رفعت نجم الفريق الراحل.

فيما ارتدى الجهاز الفني لنادي مودرن سبورت قمصان عليها صورة اللاعب مع كتابة جملة "لن ننساك يا رفعت" على ظهر القميص.

الفوز رفع رصيد مودرن سبورت إلى النقطة 47 في المركز الرابع وبفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الخامس.

في المقابل توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 20 في المركز 17 وقبل الأخير.