الخليج السعودي يعلن اسم مدرب محمد شريف الجديد
الجمعة، 12 يوليه 2024 - 00:23
كتب : FilGoal
أعلن نادي الخليج السعودي اسم مدربه الجديد الذي سيخلف البرتغالي بيدرو إيمانويل.
نادي الخليج أرجع رحيل بيدرو إيمانويل عن تدريبه بسبب ظروف شخصية للمدرب البرتغالي.
وكشف نادي الخليج عن تعاقده مع اليوناني جورجيوس دونيس لتولي تدريب الفريق.
دونيس سبق له العمل مع أندية الهلال والفتح والوحدة في الدوري السعودي.
ويضم الخليج بين صفوفه المهاجم الدولي المصري محمد شريف الذي انضم إليه الموسم الماضي قادما من الأهلي.
ويمتد تعاقد محمد شريف مع نادي الخليج حتى نهاية الموسم المقبل.
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أول أهداف محمد شريف مهاجم الخليج في 2024 ⭐️#الهلال_الخليج pic.twitter.com/S4Rockmdql— FilGoal (@FilGoal) April 5, 2024
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