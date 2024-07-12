رئيس اتحاد الدراجات: نميل لعدم سفر شهد سعيد للأولمبياد

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 00:18

كتب : FilGoal

شهد سعيد - لاعبة الدراجات

كشف وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات عن اتجاه لاستبعاد شهد سعيد لاعبة الدراجات من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال عزام في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "هناك إمكانية لحدوث الاحتكاك في السباقات وهو شيء طبيعي عن عمد أو بدونه، نفترض في هذه الحالات العمد ويحدد الحكم العقوبة طبقا لقانون الاتحاد الدولي".

وأضاف "يتم مناقشة الأمر ونتحدث مع وزير الرياضة، وسيتم اتخاذ القرار بصفة رسمية. ونميل في هذا الموقف لعدم سفرها".

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واختتم "القرار بين الوزارة واللجنة الأولمبية واتحاد الدراجات، الجهات الثلاث ستتخذ القرار بصورة جماعية".

ماذا حدث؟

شهدت بطولة الجمهورية لسباق الدراجات في أبريل الماضي حادثا مؤسفا تسبب في إصابات بالغة للاعبة جنة عليوة والتي خضعت لجراحة عاجلة بعد فقدان مؤقت في الذاكرة.

وانتشر مقطع فيديو من السباق يظهر فيه سقوط جنة عليوة بعد صدام مع شهد سعيد.

وتقدمت عائلة جنة عليوة ببلاغ إلى وزارة الشباب والرياضة والنائب العام ضد بتهمة الشروع في قتل عمدا.

جاء ذلك عقب أيام قليلة من تأكد صعود شهد سعيد إلى أولمبياد باريس 2024.

وكشف محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عن الاستقرار على مشاركة شهد في الأولمبياد بصورة طبيعية لأن ذلك في مصلحة وهو الأمر المهم.

وشدد عزام على أن الانسحاب في الوقت الحالي المتأخر سيتسبب في وقوع الضرر على الاتحاد المصري.

ومن جانبه يرى محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخب مصر للدراجات أن ما حدث في حادثة شهد وجنة يعتبر صداما طبيعيا في سباق الدراجات.

وبرر إبراهيم ذلك في تصريحات تليفزيونية بأن الأمر حدث خلال الفترة الماضية في واقعة مشابهة ولم يتم شطب اللاعب ولكن الاكتفاء بتغريمه".

وكان الاتحاد المصري قد وقع عقوبات على شهد سعيد بإيقافها محليا لمدة عام وتغريمها 5 آلاف جنيه وشطب نتائجها في سباق بطولة الجمهورية.

من جانبها ترى شهد سعيد أن واقعة الاصطدام طبيعية ولم تكن متعمدة وهو ما سيعلمه من يفهم رياضة الدراجات.

أما جنة عليوة ففي أول تعليق بعد إثارة تأهل شهد إلى الأولمبياد كشفت "أنا الوحيدة في مصر التي ترغب في مشاركتها، لأن مستواها سيمنحها المركز الأخير".

ويأتي ذلك قبل قرار وزارة الرياضة بمخاطبة اللجنة الأولمبية لإعادة دراسة موقف مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية في 24 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

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