مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 00:16

كتب : أحمد الخولي

حسام حسن

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة المفاوضات مع هيرفي رينار لتدريب منتخب مصر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لا توجد أي مفاوضات حالية بين اتحاد الكرة ورينار لقيادة منتخب مصر".

وأضاف "الأخبار المتداولة ربما تخص المفاوضات السابقة معه قبل تعيين حسام حسن".

أخبار متعلقة:
فوت ميركاتو: عرضان من مصر ونيجيريا لهيرفي رينار حسام حسن: جاهزون لتصفيات أمم إفريقيا 2025.. ونسعى لحصد اللقب الحضري يتحدث عن كواليس رحيله من المنتخب الأولمبي ويؤكد: لن أعمل مع حسام حسن

وأوضح "في الوقت الحالي حسام حسن هو المدير الفني للمنتخب، وهناك ثقة فيما يقدمه ولا يوجد تفكير في رحيله".

رينار يتولى حاليا قيادة منتخب فرنسا للسيدات، وستكون دورة الألعاب الأولمبية المقبلة هي الأخيرة له مع الفريق.

وفاز رينار بكأس أمم إفريقيا مع زامبيا في 2012 وكوت ديفوار في 2015.

كما سبق له قيادة منتخب المغرب في كأس العالم 2018، والسعودية في كأس العالم 2022.

انتشرت تقارير صحفية عن عرض من منتخب مصر لهيرفي رينار المدير الفني لمنتخب فرنسا للسيدات.

وذكر موقع فوت ميركاتو والصحفي سانتي أونا أن الاتحاد المصري لكرة القدم قدم عرضا للمدرب الفرنسي هيرفي رينار لتولي قيادة المنتخب.

المدرب صاحب الخبرات في قارة إفريقيا، يملك عرضا آخر من نفس القارة، تحديدا من منتخب نيجيريا.

وبحسب التقارير فإن عرض نيجيريا كراتب سنوي يقدر بمليوني يورو، متفوقا على عرض مصر المقدر بـ 1.9 مليون يورو.

رينار يتولى حاليا قيادة منتخب فرنسا للسيدات، وستكون دورة الألعاب الأولمبية المقبلة هي الأخيرة له مع الفريق.

وفاز رينار بكأس أمم إفريقيا مع زامبيا في 2012 وكوت ديفوار في 2015.

كما سبق له قيادة منتخب المغرب في كأس العالم 2018، والسعودية في كأس العالم 2022.

حسام حسن منتخب مصر هيرفي رينار
نرشح لكم
فوت ميركاتو: عرضان من مصر ونيجيريا لهيرفي رينار أولمبياد باريس - وصول بعثة منتخب مصر الأولمبي المنتخب الأولمبي يغادر إلى فرنسا بعد الحصول على التأشيرات مدير المنتخب الأولمبي يكشف آخر تطورات أزمة السفر إلى فرنسا أولمبياد باريس - موعد سفر بعثة منتخب مصر لـ فرنسا لخوض وديتي أوكرانيا والعراق أولمبياد باريس - المنتخب الأولمبي يتدرب في الدفاع الجوي بعد تأجيل السفر لفرنسا المنتخب الأولمبي لـ في الجول: تأجيل السفر إلى فرنسا بسبب تأخر إجراءات استخراج التأشيرات منتخب مصر يعلن استمرار إبراهيم عادل في معسكره بسبب الإصابة
أخر الأخبار
نهائي كوبا أمريكا 2024 - حكم برازيلي لمواجهة الأرجنتين ضد كولومبيا 32 دقيقة | أمريكا
مؤتمر بسيوني: أهدرنا العديد من الفرص أمام الزمالك.. ولعبنا 5 مباريات خلال 13 يوما 53 دقيقة | الكرة المصرية
طلعت يوسف: اللاعبون أبطال بتحقيقهم الفوز رغم الظروف.. والأجواء العامة ليست مريحة ساعة | الدوري المصري
الخليج السعودي يعلن اسم مدرب محمد شريف الجديد ساعة | المحترفون
دراجات - رئيس اللجنة الأولمبية: لم تكُن لدينا معلومة عن عقوبة شهد.. وموعد صدور القرار ساعة | رياضات أخرى
رئيس اتحاد الدراجات: نميل لعدم سفر شهد سعيد للأولمبياد ساعة | رياضات أخرى
مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن ساعة | منتخب مصر
الدوري المصري - موعد مواجهة الزمالك ضد بلدية المحلة.. والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي