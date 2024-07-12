الدوري المصري - موعد مواجهة الزمالك ضد بلدية المحلة.. والقناة الناقلة

يواصل الزمالك خوض مبارياته المؤجلة بمواجهة مع بلدية المحلة.

ويلتقي الزمالك مع بلدية المحلة في لقاء مؤجل من الجولة 17 لـ الدوري المصري.

وانتصر الزمالك بنتيجة 2-1 على طلائع الجيش في لقاء مؤجل من الجولة 16.

فيما خسر بلدية المحلة من المصري بنتيجة 1-0 في الجولة 30 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثامن في ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 25 مباراة.

فيما يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة من 29 مباراة.

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موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي الفريقان يوم الإثنين المقبل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ولم يتحدد معلق المباراة حتى الآن.

وتعد تلك أول مواجهة بين الفريقين موسم 2007-08 في الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الزمالك 1-0.