فوت ميركاتو: عرضان من مصر ونيجيريا لهيرفي رينار

انتشرت تقارير صحفية عن عرض من منتخب مصر لهيرفي رينار المدير الفني لمنتخب فرنسا للسيدات،

وذكر موقع فوت ميركاتو والصحفي سانتي أونا أن الاتحاد المصري لكرة القدم قدم عرضا للمدرب الفرنسي هيرفي رينار لتولي قيادة المنتخب.

المدرب صاحب الخبرات في قارة إفريقيا، يملك عرضا آخر من نفس القارة، تحديدا من منتخب نيجيريا.

وبحسب التقارير فإن عرض نيجيريا كراتب سنوي يقدر بمليوني يورو، متفوقا على عرض مصر المقدر بـ 1.9 مليون يورو.

رينار يتولى حاليا قيادة منتخب فرنسا للسيدات، وستكون دورة الألعاب الأولمبية المقبلة هي الأخيرة له مع الفريق.

وفاز رينار بكأس أمم إفريقيا مع زامبيا في 2012 وكوت ديفوار في 2015.

كما سبق له قيادة منتخب المغرب في كأس العالم 2018، والسعودية في كأس العالم 2022.