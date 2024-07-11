المحكمة الرياضية تؤيد تغريم الإسماعيلي في قضية جان موريل

الخميس، 11 يوليه 2024 - 23:42

كتب : FilGoal

جان موريل - الإسماعيلي

أيدت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) قرار غرفة تسوية المنازعات الرياضية، بتغريم الإسماعيلي في قضية اللاعب جان موريل.

وتم إلزام النادي الإسماعيلي بسداد مبلغ 860 ألف دولار، للاعب جان موريل، بخلاف فائدة 5%، أي ما يوازي 45 مليون جنيه مصري.

ولجأ اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والمحكمة الرياضية الدولية (كاس)، للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي الإسماعيلي منذ ولاية يحيى الكومي لرئاسة النادي.

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وارتدى جان موريل قميص الدراويش في 8 مباريات فقط بجميع المسابقات خلال موسم 2021-22.

ولم يسجل الإيفواري البالغ 27 عاما أي أهداف بقميص الدراويش.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة من 30 مباراة بفارق 8 نقاط عن مراكز الهبوط.

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