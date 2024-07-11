رفعت الغائب الحاضر.. مودرن سبورت يفوز على المقاولون بثنائية ويتمسك بالمربع الذهبي

الخميس، 11 يوليه 2024 - 23:08

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حافظ مودرن سبورت على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري عقب الفوز على المقاولون العرب.

وفاز مودرن سبورت على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 30 من مسابقة الدوري.

سجل عبد الكبير الوادي وارنولد غيبا هدفي مودرن سبورت، فيما أحرز أحمد عبد العزيز مودي هدف المقاولون العرب الوحيد.

أخبار متعلقة:
سجل وصنع.. السعيد يقود الزمالك للفوز على طلائع الجيش أولمبياد باريس - وصول بعثة منتخب مصر الأولمبي اتحاد السلة يكشف لـ في الجول بلد إقامة السوبر بين الأهلي والاتحاد.. وشروط الموافقة النهائية الأهلي يكشف تفاصيل استبعاد السولية من مواجهة بيراميدز

ثنائي مودرن سبورت حرص على رفع قميص عليه صورة أحمد رفعت نجم الفريق الراحل.

فيما ارتدى الجهاز الفني لنادي مودرن سبورت قمصان عليها صورة اللاعب مع كتابة جملة "لن ننساك يا رفعت" على ظهر القميص.

الفوز رفع رصيد مودرن سبورت إلى النقطة 47 في المركز الرابع وبفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الخامس.

في المقابل توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 20 في المركز 17 وقبل الأخير.

وصف المباراة

بدأ نادي مودرن سبورت المباراة بهجوم ضاغط على مرمى المقاولون العرب بحثا عن تسجيل هدف التقدم.

ونجح المغربي عبد الكبير الوادي في استغلال عرضية ليحولها بضربة رأسية غلى داخل الشباك في الدقيقة 20.

وسدد احمد خالد كباكا تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء أبعدها أبو السعودي حارس المقاولون ببراعة.

ومن جملة تكتيكية رائعة نجح أرنولد إيبا في تسجيل الهدف الثاني لنادي مودرن سبورت بتسديدة يمينة سكنت الشباك في الدقيقة 44.

ومع بداية الشوط الثاني كثف المقاولون العرب من هجومه بحثا عن تقليص الفارق.

وسدد محمد سالم كرة قوية مرت أعلى مرمى مودرن سبورت.

حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب بعد عرقلة ليواكيم أوجيرا داخل منطقة الجزاء من أحمد خالد في الدقيقة 71.

ونجح أحمد عبد العزيز مودي في تقايص الفارق بعدما سدد ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 72.

وأهدر علي ياسر مهاجم مودرن سبورت فرصة تسجيل الهدف الثالث امام المرمى الخالي من حارسه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

الدوري المصري مودرن سبورت المقاولون العرب
نرشح لكم
مؤتمر بسيوني: أهدرنا العديد من الفرص أمام الزمالك.. ولعبنا 5 مباريات خلال 13 يوما طلعت يوسف: اللاعبون أبطال بتحقيقهم الفوز رغم الظروف.. والأجواء العامة ليست مريحة مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن الدوري المصري - موعد مواجهة الزمالك ضد بلدية المحلة.. والقناة الناقلة فوت ميركاتو: عرضان من مصر ونيجيريا لهيرفي رينار مؤتمر جوميز: النتيجة لم تكن عادلة.. وهذا موقفنا من رحيل نداي المحكمة الرياضية تؤيد تغريم الإسماعيلي في قضية جان موريل سجل وصنع.. السعيد يقود الزمالك للفوز على طلائع الجيش
أخر الأخبار
نهائي كوبا أمريكا 2024 - حكم برازيلي لمواجهة الأرجنتين ضد كولومبيا 30 دقيقة | أمريكا
مؤتمر بسيوني: أهدرنا العديد من الفرص أمام الزمالك.. ولعبنا 5 مباريات خلال 13 يوما 51 دقيقة | الكرة المصرية
طلعت يوسف: اللاعبون أبطال بتحقيقهم الفوز رغم الظروف.. والأجواء العامة ليست مريحة ساعة | الدوري المصري
الخليج السعودي يعلن اسم مدرب محمد شريف الجديد ساعة | المحترفون
دراجات - رئيس اللجنة الأولمبية: لم تكُن لدينا معلومة عن عقوبة شهد.. وموعد صدور القرار ساعة | رياضات أخرى
رئيس اتحاد الدراجات: نميل لعدم سفر شهد سعيد للأولمبياد ساعة | رياضات أخرى
مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن ساعة | منتخب مصر
الدوري المصري - موعد مواجهة الزمالك ضد بلدية المحلة.. والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي