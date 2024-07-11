رفعت الغائب الحاضر.. مودرن سبورت يفوز على المقاولون بثنائية ويتمسك بالمربع الذهبي

حافظ مودرن سبورت على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري عقب الفوز على المقاولون العرب.

وفاز مودرن سبورت على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 30 من مسابقة الدوري.

سجل عبد الكبير الوادي وارنولد غيبا هدفي مودرن سبورت، فيما أحرز أحمد عبد العزيز مودي هدف المقاولون العرب الوحيد.

ثنائي مودرن سبورت حرص على رفع قميص عليه صورة أحمد رفعت نجم الفريق الراحل.

فيما ارتدى الجهاز الفني لنادي مودرن سبورت قمصان عليها صورة اللاعب مع كتابة جملة "لن ننساك يا رفعت" على ظهر القميص.

الفوز رفع رصيد مودرن سبورت إلى النقطة 47 في المركز الرابع وبفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الخامس.

في المقابل توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 20 في المركز 17 وقبل الأخير.

وصف المباراة

بدأ نادي مودرن سبورت المباراة بهجوم ضاغط على مرمى المقاولون العرب بحثا عن تسجيل هدف التقدم.

ونجح المغربي عبد الكبير الوادي في استغلال عرضية ليحولها بضربة رأسية غلى داخل الشباك في الدقيقة 20.

وسدد احمد خالد كباكا تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء أبعدها أبو السعودي حارس المقاولون ببراعة.

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رفعوا صورة الراحل رفعت 💔🙏 عبد الكبير الوادي يسجل الهدف الأول لمودرن سبورت في مرمى المقاولون ويرفض الاحتفال بالهدف #ONTime_Sports pic.twitter.com/74Vv9CHGcf — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 11, 2024

ومن جملة تكتيكية رائعة نجح أرنولد إيبا في تسجيل الهدف الثاني لنادي مودرن سبورت بتسديدة يمينة سكنت الشباك في الدقيقة 44.

ومع بداية الشوط الثاني كثف المقاولون العرب من هجومه بحثا عن تقليص الفارق.

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أرنولد إيبا يسجل الهدف الثاني لمودرن سبورت في مرمى المقاولون العرب 😥💔 ولحظة وفاء للراحل أحمد رفعت #ONTime_Sports pic.twitter.com/G2lomW5Glj — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 11, 2024

وسدد محمد سالم كرة قوية مرت أعلى مرمى مودرن سبورت.

حكم المباراة احتسب ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب بعد عرقلة ليواكيم أوجيرا داخل منطقة الجزاء من أحمد خالد في الدقيقة 71.

ونجح أحمد عبد العزيز مودي في تقايص الفارق بعدما سدد ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 72.

وأهدر علي ياسر مهاجم مودرن سبورت فرصة تسجيل الهدف الثالث امام المرمى الخالي من حارسه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.