سجل وصنع.. السعيد يقود الزمالك للفوز على طلائع الجيش

الخميس، 11 يوليه 2024 - 23:05

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

واصل الزمالك تسلق سلم ترتيب الدوري المصري بالفوز على طلائع الجيش 2-1 في لقاء مؤجل من الجولة 16 من الدوري المصري.

سجل ثنائية الزمالك: عبد الله السعيد ويوسف إبراهيم "أوباما" فيما سجل أحمد الشيخ هدف طلائع الجيش.

وحقق الزمالك الفوز الثالث تواليا في مواجهاته الأخيرة ضد طلائع الجيش بعد التعرض لهزيمتين.

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ورفع الزمالك رصيده لـ 41 نقطة من 25 مباراة في المركز الثامن متفوقا على زد وسيراميكا كليوباترا بفارق الأهداف.

فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند 35 نقطة من 30 مباراة، ومتلقيا الهزيمة الرابعة في آخر 6 مواجهات بالدوري.

التشكيل

يعتمد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـ طلائع الجيش على ثلاثي دفاعي.

وقاد جودوين شيكا هجوم الفريق ضد الأبيض، وجاوره كل من إسلام محارب ومحمد هاني.

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في المقابل بدأ عبد الله السعيد وناصر ماهر في وسط الزمالك.

وواصل جوزيه جوميز الاعتماد على محمد عاطف كظهير أيمن لتعويض الغيابات.

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وصف المباراة

أشعل محمد هاني فتيل الفرص مبكرا في اللقاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد صبحي في الدقيقة 7.

ورد يوسف إبراهيم "أوباما" بتسديدة مرت أعلى العارضة في الدقيقة 19.

وتألق محمد صبحي في التصدي لتسديدة جودوين شيكا في الدقيقة 26 أبعدها لركنية.

وفي الدقيقة 30 أرسل عبد الله السعيد لكنها مرت بجوار القائم قبل أن تصل لحمزة المثلوثي.

وتألق صبحي مجددا في الدقيقة 37، حيث أبعد عرضية أحمد عبد الرحمن الأولى، ثم عادت الكرة لظهير طلائع الجيش مجددا الذي أرسل عرضية سددها عبد الرحمن أسامة "شيكا" خارج المرمى.

وفي الدقيقة 40 سدد محمد هاني كرة ضعيفة تصدى لها صبحي على مرتين.

وأرسل مصطفى شلبي عرضية من الجهة اليسرى تعامل معها أحمد عبد الرحيم "إيشو" بطريقة سيئة وخرجت الكرة دون خطورة في الدقيقة 42.

وقبل دقيقة على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، أرسل السعيد عرضية متقنة من الجهة اليمنى أودعها يوسف أوباما برأسية في الشباك.

ورفع أوباما رصيده التهديفي لـ 4 في الدوري المصري الموسم الجاري خلال 17 مباراة.

ورفع السعيد رصيده من التمريرات الحاسمة لـ 90 في الدوري خلال 435 مباراة.

شوط أول انتهى بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وفي الدقيقة 51 تحصل الزمالك على ركلة جزاء عقب تدخل متهور من عمر رضوان على مصطفى شلبي بعد بينية متقنة من عبد الله السعيد.

وسجل السعيد ركلة الجزاء في الشباك بنجاح معززا من تقدم الأبيض في النتيجة بهدف في الدقيقة 53.

وسجل عبد الله السعيد 5 أهداف مع الزمالك آخر 4 منها جاءت من ركلات جزاء.

وللمرة الثانية يسجل ويصنع في مباراة واحدة بالدوري مع الزمالك منذ لقاء سيراميكا كليوباترا.

وتألق رضوان في التصدي لتسديدة ناصر ماهر وأبعدها لركنية ومنع الهدف الثالث في الدقيقة 63.

وسجل أحمد مجدي بالخطأ في مرماه هدف تقليص الفارق لطلائع الجيش في الدقيقة 68 بعدما حوّل عرضية أحمد الشيخ في الشباك بطريقة عكسية لتصبح النتيجة 2-1.

وشارك إبراهيما نداي وعمار ياسر بدلا من مصطفى شلبي وأحمد عبد الرحيم في الدقيقة 71.

وهدأت أحداث المباراة في محاولات غير مكتملة لطلائع الجيش لخطف التعادل.

وشارك في الدقيقة 86 كل من محمد أشرف "روقا" وحازم أسامة بدلا من يوسف أوباما ونبيل عماد.

وفي الدقيقة 90+4 شارك محمد السيد بدلا من عبد الله السعيد لتنتهي المباراة بفوز الأهلي.

الزمالك طلائع الجيش الدوري المصري
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