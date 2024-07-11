أولمبياد باريس - وصول بعثة منتخب مصر الأولمبي

وصلت بعثة المنتخب الأولمبي إلى مدينة بوردو الفرنسية على متن طائرة خاصة.

ويأتي ذلك استعدادا لخوض مباراتين وديتين مع أوكرانيا يوم الأحد المقبل وضد العراق الأربعاء المقبل.

ويستعد المنتخب الأولمبي لأول مباراة رسمية فى الأولمبياد مع جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو، فى الجولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتى تقام من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل.

وتضم مجموعة الفراعنة منتخبي أوزبكستان وإسبانيا جانب الدومينيكان.

ويرأس البعثة حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتضم محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأولمبي ومحمود حرب المدير الإداري وأعضاء الجهاز الفني والطبي وهم تياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب المساعد وسيد السويركي مدرب الحراس وليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامي، وطارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وصلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وأحمد ‘يهاب الإداري ومحمد أحمد وأحمد شوقي للتدليك، وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات ومحمد عبد التواب المصور.

وضمت البعثة 22 لاعبا هم: حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمي - حسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي فى خط الدفاع - محمد النني ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاتة فى خط الوسط - أحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي وأحمد قطة فى الهجوم.