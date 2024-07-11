أولمبياد باريس - وصول بعثة منتخب مصر الأولمبي

الخميس، 11 يوليه 2024 - 23:02

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي

وصلت بعثة المنتخب الأولمبي إلى مدينة بوردو الفرنسية على متن طائرة خاصة.

ويأتي ذلك استعدادا لخوض مباراتين وديتين مع أوكرانيا يوم الأحد المقبل وضد العراق الأربعاء المقبل.

ويستعد المنتخب الأولمبي لأول مباراة رسمية فى الأولمبياد مع جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو، فى الجولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتى تقام من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل.

أخبار متعلقة:
منتخب مصر يعلن استمرار إبراهيم عادل في معسكره بسبب الإصابة أولمبياد باريس - موعد سفر بعثة منتخب مصر لـ فرنسا لخوض وديتي أوكرانيا والعراق رواسب كادت تؤدي للقتل.. القصة الكاملة لأزمة تمثيل مصر الأولمبي بالدراجات اتحاد الدراجات لـ في الجول: مشاركة شهد في الأولمبياد لمصلحة مصر.. وإجراء بالواقعة

وتضم مجموعة الفراعنة منتخبي أوزبكستان وإسبانيا جانب الدومينيكان.

ويرأس البعثة حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتضم محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأولمبي ومحمود حرب المدير الإداري وأعضاء الجهاز الفني والطبي وهم تياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب المساعد وسيد السويركي مدرب الحراس وليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الاعلامي، وطارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وصلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وأحمد ‘يهاب الإداري ومحمد أحمد وأحمد شوقي للتدليك، وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات ومحمد عبد التواب المصور.

وضمت البعثة 22 لاعبا هم: حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمي - حسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي فى خط الدفاع - محمد النني ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاتة فى خط الوسط - أحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي وأحمد قطة فى الهجوم.

منتخب مصر الأولمبي
نرشح لكم
مؤتمر بسيوني: أهدرنا العديد من الفرص أمام الزمالك.. ولعبنا 5 مباريات خلال 13 يوما طلعت يوسف: اللاعبون أبطال بتحقيقهم الفوز رغم الظروف.. والأجواء العامة ليست مريحة مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن الدوري المصري - موعد مواجهة الزمالك ضد بلدية المحلة.. والقناة الناقلة فوت ميركاتو: عرضان من مصر ونيجيريا لهيرفي رينار مؤتمر جوميز: النتيجة لم تكن عادلة.. وهذا موقفنا من رحيل نداي المحكمة الرياضية تؤيد تغريم الإسماعيلي في قضية جان موريل رفعت الغائب الحاضر.. مودرن سبورت يفوز على المقاولون بثنائية ويتمسك بالمربع الذهبي
أخر الأخبار
نهائي كوبا أمريكا 2024 - حكم برازيلي لمواجهة الأرجنتين ضد كولومبيا 31 دقيقة | أمريكا
مؤتمر بسيوني: أهدرنا العديد من الفرص أمام الزمالك.. ولعبنا 5 مباريات خلال 13 يوما 52 دقيقة | الكرة المصرية
طلعت يوسف: اللاعبون أبطال بتحقيقهم الفوز رغم الظروف.. والأجواء العامة ليست مريحة ساعة | الدوري المصري
الخليج السعودي يعلن اسم مدرب محمد شريف الجديد ساعة | المحترفون
دراجات - رئيس اللجنة الأولمبية: لم تكُن لدينا معلومة عن عقوبة شهد.. وموعد صدور القرار ساعة | رياضات أخرى
رئيس اتحاد الدراجات: نميل لعدم سفر شهد سعيد للأولمبياد ساعة | رياضات أخرى
مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن ساعة | منتخب مصر
الدوري المصري - موعد مواجهة الزمالك ضد بلدية المحلة.. والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي