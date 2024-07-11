اتحاد السلة يكشف لـ في الجول بلد إقامة السوبر بين الأهلي والاتحاد.. وشروط الموافقة النهائية

كشف محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة والمشرف على المسابقات، عن موافقة مبدئية على عرض البحرين لاستضافة كأس السوبر المصري.

وقال فتحي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "وافقنا على عرض الاتحاد البحرينى لاستضافة السوبر المصرى بين الاتحاد السكندري والأهلي".

وأضاف "ننتظر كتابة التعاقد بعد أن وضعنا عدة طلبات نتلافى بها السلبيات التى حدثت فى الموسم الماضى".

وأوضح "من هذه الطلبات زيادة عدد ايام الاقامة وزيادة عدد بعثة الفريقين وأيضا الحصول على مقابل مالى نظير الاعلانات التى سيتم وضعها بالملعب".

واختتم "ننتظر رد الاتحاد البحرينى خلال الأسبوع المقبل على الطلبات".

وستقام البطولة فى منتصف أكتوبر المقبل.

ويقام السوبر قبل البطولة العربية للأندية التي تستضيفها البحرين أيضا بمشاركة الاتحاد السكندرى والاهلى.

وفاز الاتحاد السكندري بدوري السوبر المصري لكرة السلة وكأس مصر.