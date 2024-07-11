الأهلي يكشف تفاصيل استبعاد السولية من مواجهة بيراميدز

الخميس، 11 يوليه 2024 - 22:52

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - طلائع الجيش - هدف عمرو السولية

كشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي سبب استبعاد عمرو السولية من مواجهة بيراميدز.

وخرج السولية من حسابات مارسيل كولر لمواجهة بيراميدز بسبب الإصابة.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الأهلي عبر موقع ناديه: "عمرو السولية لاعب الفريق اشتكى من آلام في عضلة السمانة خلال مشاركته في المران الذي أقيم مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري".

أخبار متعلقة:
90 تمريرة حاسمة.. السعيد يسجل ويصنع لـ الزمالك أمام طلائع الجيش عاد إلى نظامه القديم.. إعلان مواعيد جميع مباريات الموسم الجديد بالدوري التونسي يورو 2024 - الفرنسي لوتكسيه حكما للنهائي بين إنجلترا وإسبانيا غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

وأوضح "الجهاز الفني فضل خروجه من المران على أن يخضع لفحوصات دقيقة لاحقًا، وأصبح خارج الحسابات خلال المباراة".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة عشرة والمحدد لها التاسعة مساء غد الجمعة على ‏استاد القاهرة‎.‎

ويحتل بيراميدز المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، ودون خسارة في آخر 14 مباراة.

فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 57 نقطة من 23 مباراة وبدون خسارة في آخر 12 مباراة بالدوري.

عمرو السولية الأهلي بيراميدز
نرشح لكم
مؤتمر بسيوني: أهدرنا العديد من الفرص أمام الزمالك.. ولعبنا 5 مباريات خلال 13 يوما طلعت يوسف: اللاعبون أبطال بتحقيقهم الفوز رغم الظروف.. والأجواء العامة ليست مريحة مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن الدوري المصري - موعد مواجهة الزمالك ضد بلدية المحلة.. والقناة الناقلة فوت ميركاتو: عرضان من مصر ونيجيريا لهيرفي رينار مؤتمر جوميز: النتيجة لم تكن عادلة.. وهذا موقفنا من رحيل نداي المحكمة الرياضية تؤيد تغريم الإسماعيلي في قضية جان موريل رفعت الغائب الحاضر.. مودرن سبورت يفوز على المقاولون بثنائية ويتمسك بالمربع الذهبي
أخر الأخبار
نهائي كوبا أمريكا 2024 - حكم برازيلي لمواجهة الأرجنتين ضد كولومبيا 30 دقيقة | أمريكا
مؤتمر بسيوني: أهدرنا العديد من الفرص أمام الزمالك.. ولعبنا 5 مباريات خلال 13 يوما 51 دقيقة | الكرة المصرية
طلعت يوسف: اللاعبون أبطال بتحقيقهم الفوز رغم الظروف.. والأجواء العامة ليست مريحة ساعة | الدوري المصري
الخليج السعودي يعلن اسم مدرب محمد شريف الجديد ساعة | المحترفون
دراجات - رئيس اللجنة الأولمبية: لم تكُن لدينا معلومة عن عقوبة شهد.. وموعد صدور القرار ساعة | رياضات أخرى
رئيس اتحاد الدراجات: نميل لعدم سفر شهد سعيد للأولمبياد ساعة | رياضات أخرى
مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن ساعة | منتخب مصر
الدوري المصري - موعد مواجهة الزمالك ضد بلدية المحلة.. والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدير مركز القلب يكشف سبب وفاة أحمد رفعت رغم تحسن حالته 2 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 3 نادر شوقي يكشف كواليس أزمة "تصاريح السفر" التي أدت لتدهور حالة أحمد رفعت 4 حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي