الأهلي يكشف تفاصيل استبعاد السولية من مواجهة بيراميدز

كشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي سبب استبعاد عمرو السولية من مواجهة بيراميدز.

وخرج السولية من حسابات مارسيل كولر لمواجهة بيراميدز بسبب الإصابة.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الأهلي عبر موقع ناديه: "عمرو السولية لاعب الفريق اشتكى من آلام في عضلة السمانة خلال مشاركته في المران الذي أقيم مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري".

وأوضح "الجهاز الفني فضل خروجه من المران على أن يخضع لفحوصات دقيقة لاحقًا، وأصبح خارج الحسابات خلال المباراة".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة عشرة والمحدد لها التاسعة مساء غد الجمعة على ‏استاد القاهرة‎.‎

ويحتل بيراميدز المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، ودون خسارة في آخر 14 مباراة.

فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 57 نقطة من 23 مباراة وبدون خسارة في آخر 12 مباراة بالدوري.