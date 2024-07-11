90 تمريرة حاسمة.. السعيد يسجل ويصنع لـ الزمالك أمام طلائع الجيش

سجل يوسف إبراهيم "أوباما" سادس أهدافه بقميص الزمالك الموسم الجاري في جميع المسابقات.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش في لقاء مؤجل من الجولة 16 في استاد الكلية الحربية.

ورفع أوباما رصيده التهديفي لـ 4 في الدوري المصري الموسم الجاري خلال 17 مباراة.

وجاء الهدف برأسية في الدقيقة 44 بعد عرضية متقنة من عبد الله السعيد من الجهة اليمنى.

ورفع السعيد رصيده من التمريرات الحاسمة لـ 90 في الدوري خلال 435 مباراة.

وفي الدقيقة 52 سجل عبد الله السعيد الهدف الثاني من علامة الجزاء والتي تحصل عليها مصطفى شلبي بعد تدخل متهور من الحارس.

وشارك السعيد في 16 مباراة مع الزمالك سجل 5 وصنع 2 حتى الآن في الدوري المصري.

وسجل عبد الله السعيد 5 أهداف مع الزمالك آخر 4 منها جاءت من ركلات جزاء.

وللمرة الثانية يسجل ويصنع في مباراة واحدة بالدوري مع الزمالك منذ لقاء سيراميكا كليوباترا.

ورفع السعيد رصيده لـ 129 هدفا في الدوري المصري معززا رصيده كثالث أفضل هدافي المسابقة عبر تاريخها بعد حسام حسن وحسن الشاذلي.