عاد إلى نظامه القديم.. إعلان مواعيد جميع مباريات الموسم الجديد بالدوري التونسي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم جميع مواعيد مباريات الموسم الرياضي المقبل 2024-2025.

ويحمل الترجي لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري التونسي 2023-2024.

وعاد الدوري التونسي إلى نظام القديم (الدورين) بعدما تم لُعب خلال المواسم الثلاثة الماضية بنظام المجموعات.

وحصل الترجي على لقبي موسمي 2021-2022 و2023-2024، فيما توج النجم الساحلي بلقب الدوري موسم 2022-2023.

واعلن الاتحاد التونسي مواعيد المبارايات مع التأكيد أنه لن يتم أي تغير أو تعديل فيها إلا في الحالات الاستثنائية القصوى.

وجاءت مواعيدالمبارايات كالتالي:

• بطــولة الدوري

الدور الأول

- الجولة الأولى تبدأ يومي 17 و18 أغسطس 2024

- مؤجلات الجولة الأولى يومي 28 و29 أغسطس 2024

- الجولة الثانية 31 أغسطس و1 سبتمبر 2024

- الجولة الثالثة يومي 14 و15 سبتمبر 2024

- مؤجلات الجولة الثالثة يومي 25و26 سبتمبر 2024

- الجولة الرابعة يومي 28و29 سبتمبر 2024

- الجولة الخامسة يومي 2و3 أكتوبر 2024

- الجولة السادسة يومي 19و20أكتوبر 2024

- مؤجلات الجولة السابعة يومي 13و14 نوفمبر 2024

- الجولة الثامنة يومي 23و24 نوفمبر 2024

- الجولة التاسعة يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2024

- الجولة العاشرة يومي 21و22 ديسمبر 2024

- الجولة الحادية عشرة يومي 25و26 ديسمبر 2024

- الجولة الثانية عشرة يومي 28و29 ديسمبر 2024

- الجولة الثالثة عشرة يومي 4و5 يناير 2025

- الجولة الرابعة عشرة يومي 11و12 يناير 2025

- الجولة الخامسة عشرة يومي 15و16 يناير 2025

الدور الثاني

- الجولة الأولى إياب: يومي 25و26 يناير 2025

- الجولة الثانية إياب يومي 1و2 فبراير 2025

- الجولة الثالثة إياب يومي 8و9 فبراير2025

- الجولة الرابعة إياب يومي 12و13 فبراير 2025

- الجولة الخامسة إياب يومي 22و23 فبراير 2025

- الجولة السادسة إياب يومي1و2 مارس 2025

- الجولة السابعة إياب يومي 5و6 مارس 2025

- الجولة الثامنة إياب يومي 8و9 مارس 2025

- الجولة التاسعة إياب يومي 15و16 مارس 2025

- الجولة العاشرة إياب يومي 29و30 مارس 2025

- تدارك الجولة العاشرة إياب يومي 9و10 أبريل 2025

- الجولة الحادية عشرة إياب يومي 26و27 أبريل 2025

- مؤجلات الجولة الحادية عشرة إياب يومي 30 أبريل و1 مايو 2025

- الجولة الثانية عشرة إياب يومي 3و4 ماي 2025

- الجولة الثالثة عشرة إياب يومي 7و8 ماي 2025

- الجولة الرابعة عشرة يومي 14و15 ماي 2025

- الجولة الخامسة عشرة إياب يومي 17و18 ماي 2025

• مسابقة كأس تـونس

- الدور السادس عشر يومي 14و15 ديسمبر 2024

- الدور ثمن النهائي يومي 15و16 فبراير 2025

- الدور ربع النهائي يومي 12و13 فبراير 2025

- الدور نصف النهائي يومي 10و11 فبراير 2025

- الدور النهائي يوم 15 يونيو 2025.