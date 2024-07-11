يورو 2024 - الفرنسي لوتكسيه حكما للنهائي بين إنجلترا وإسبانيا

الخميس، 11 يوليه 2024 - 22:01

كتب : FilGoal

فرانسوا لوتكسيه

يدير الحكم الفرنسي فرانسوا لوتكسيه نهائي يورو 2024 بين إسبانيا ضد إنجلترا.

ويلتقي المنتخبان في نهائي يورو 2024 على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين يوم الأحد المقبل.

الحكم البالغ 35 عاما حصل على الشارة الدولية منذ 2017، وأدار 65 مباراة تحت قيادة الاتحاد الأوروبي.

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وأدار الفرنسي 3 مباريات في يورو 2024، وهي الدنمارك ضد صربيا وكرواتيا ضد ألبانيا في دور المجموعات وإسبانيا ضد جورجيا في دور الـ 16.

وتواجد فرانسوا كحكم رابع في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-24، كما أدار مباراة السوبر الأوروبي الموسم الماضي بين مانشستر سيتي وإشبيلية.

وجاء طاقم تحكيم نهائي يورو 2024

حكم: فرانسوا لوتكسيه

حكم مساعد: سيريل مونجيه – مهدي رحموني (كلاهما من فرنسا)

حكم رابع: شيمون مارشينياك (بولندا)

حكم فيديو: جيروم بيرسار (فرنسا)

حكم فيديو مساعد أول: ويلي ديلاجود (فرنسا)

حكم فيديو مساعد ثان: ماسيمليميانو إيراتي (إيطاليا)

فرانسوا لوتكسيه نهائي يورو 2024 يورو 2024 إنجلترا إسبانيا
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