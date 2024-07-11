غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

عاد محمد الشناوي ورامي ربيعة لقائمة الأهلي في مواجهة بيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة 14 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان غدا الجمعة في التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

ويغيب عمرو السولية بسبب الإصابة خلال المران إذ شعر بآلام في عضلة السمانة.

ويتواصل غياب محمود عبد المنعم "كهربا" وبيرسي تاو بالإضافة إلى محمد الضاوي "كريستو".

FilGoal.com يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمود الزنفلي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - عمر كمال – رامي ربيعة.

خط الوسط: أكرم توفيق - حسين الشحات - إمام عاشور - كريم وليد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر - مروان عطية- رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

المستبعدون من قائمة الأهلي ضد بيراميدز

حراسة المرمى: حمزة علاء (منتخب مصر الأولمبي) – مصطفى مخلوف (فني).

الدفاع: محمود متولي (فني) – كريم الدبيس (منتخب مصر الأولمبي) – علي معلول (إصابة).

الوسط: عمرو السولية (إصابة خلال المران) – بيرسي تاو (إصابة) – أحمد نبيل "كوكا" (منتخب مصر الأولمبي).

الهجوم: محمود "كهربا" (فني) – محمد الضاوي "كريستو" (فني).

ويحتل بيراميدز المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، ودون خسارة في آخر 14 مباراة.

فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 57 نقطة من 23 مباراة وبدون خسارة في آخر 12 مباراة بالدوري.