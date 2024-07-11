الأهلي يشكل لجنة لتسلم قناة النادي

الخميس، 11 يوليه 2024 - 21:52

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي عن تشكيل لجنة لتسلم قناة النادي، في نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.

وأقيم الاجتماع برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، وبحضور العديد من أعضاء مجلس إدارة النادي.

وبعد استعراض موقف قناة الأهلي من كافة الجوانب الإدارية والفنية والمالية، بما يعزز الدراسة التي يقوم بها بعض المتخصصين في الوقت الراهن لتطوير القناة وتقديم المحتوى الذي يتناسب مع قيمة الأهلي وتاريخه وجماهيره وفقا للموقع الرسمي.

وأوضح النادي أنه في خلال الاجتماع وجه مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي شكره إلى شركة "بريزنتيشن لايف" والقائمين عليها لما بذلوه من جهد طوال فترة حصولهم على حقوق إدارة القناة.

وفي ضوء ما سبق وتم بخصوص الأمور التعاقدية، قرر المجلس تشكيل لجنة لاستلام القناة وما تملكه من مقرات ومعدات وأدوات فنية.

وتضم هذه اللجنة سعد شلبي المدير التنفيذي، ومحمد يوسف مدير شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، ومحمد فتحي مدير الشؤون القانونية، ومحمود مدبولي المحاسب المالي للشركة.

وستنسق اللجنة مطلع الأسبوع القادم مع اللجنة المشكلة من شركة بريزنتيشن لايف بهذا الخصوص لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

الأهلي قناة الأهلي
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