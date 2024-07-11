مران الأهلي - محاضرة فنية من كولر تحضيرا لمواجهة بيراميدز
الخميس، 11 يوليه 2024 - 21:22
كتب : حسام نور الدين
عقد السويسري مارسلي كولر محاضرة فنية على لاعبي الأهلي خلال المران الختامي قبل مواجهة بيراميدز.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز، في إطار مؤجلات الجولة 14 من الدوري والمحدد لها التاسعة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة.
وشملت محاضرة كولر مناقشة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.
وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، فيما أدى حراس المرمى فقرات خاصة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.
وأشرف كولر على مجموعة من التدريبات التخصصية، قبل أن يستكمل بقية فقرات المران بمشاركة جميع اللاعبين.
ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة خاضها.
ويأتي الأهلي في الوصافة برصيد 57 نقط من 23 مباراة لعبها.
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