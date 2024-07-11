انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (1)-(2) الزمالك.. فوز الأبيض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الزمالك في الجولة 16 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الكلية الحربية.

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة من 29 مباراة.

فيما يحتل الزمالك المركز التاسع برصيد 38 نقطة من 24 مباراة بعد خصم 3 نقاط عقب الانسحاب من مباراة الأهلي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 68: هدف عكسي من أحمد مجدي لصالح طلائع الجيش

ق 62: تسديدة من ناصر ماهر يبعدها عمر رضوان ببراعة لركنية.

ق 53: جووول الثاااني.. عبد الله السعيد يسجل من ركلة جزاء

ق 51: ركلة جزاء بعد عرقلة عمر رضوان لمصطفى شلبي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: جووول أووول.. أوباما يسجل برأسية بعد عرضية عبد الله السعيد

ق 42: عرضية من مصطفى شلبي وتعامل سيء من إيشو يهدر به فرصة تسجيل الأول للزمالك

ق 40: تسديدة من محمد هاني من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها صبحي على مرتين

ق 37: عرضية من زولا ترتد من الدفاع ثم أرسل عرضية أخرى ارتطمت بقدم زميله عبد الرحمن شيكا وتخرج الكرة لضربة مرمى

ق 30: عرضية من عبد الله السعيد لكن تمر بجوار القائم.

ق 26: صبحي يتألق في التصدي لتسديدة جودوين شيكا

ق 7: تصويبة قوية من محمد هاني تمر بجوار القائم الأيمن لمحمد عواد

بداية اللقاء