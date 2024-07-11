تشكيل المقاولون - محمد سالم يقود الهجوم أمام مودرن سبورت
الخميس، 11 يوليه 2024 - 20:38
كتب : FilGoal
أعلن عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب تشكيل الفريق في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل ضمن الجولة 30 ضمن منافسات الدوري المصري.
ويعتمد عماد النحاس على محمد سالم في قيادة هجوم فريقه خلال مواجهة مودرن سبورت.
وجاء تشكيل المقاولون العرب لمواجهة مودرن سبورت كالتالي:
حراسة المرمى: محمود أبو السعود
خط الدفاع: أمير عابد - أحمد علاء – فاروق كابور - أحمد مودي
خط الوسط:عبد الرحمن جبنة – محمد مجلي – جوزيف أوشايا
خط الهجوم: عمر فتحي – محمد سالم - أمادو نياص
ويحتل مودرن سبورت المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة.
بينما يأتي المقاولون في المركز الـ17 قبل الأخير برصيد 20 نقطة.
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