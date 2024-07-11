تشكيل الزمالك - السعيد وناصر ماهر يقودان وسط الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

يبدأ عبد الله السعيد وناصر ماهر في وسط الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في لقاء مؤجل من الجولة 16 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الكلية الحربية.

ويواصل جوزيه جوميز الاعتماد على محمد عاطف كظهير أيمن لتعويض الغيابات.

وجاء تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – محمد عاطف

الوسط: نبيل عماد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

الهجوم: مصطفى شلبي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – يوسف إبراهيم "أوباما"

ويجلس على مقاعد البدلاء

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حازم أسامة

الوسط: سيد عبد الله – محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – جمال موتيابا – إبراهيما نداي – مهاب ياسر

الهجوم: عمار ياسر

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة من 29 مباراة.

فيما يحتل الزمالك المركز التاسع برصيد 38 نقطة من 24 مباراة بعد خصم 3 نقاط عقب الانسحاب من مباراة الأهلي.