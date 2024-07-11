تشكيل طلائع الجيش - جودوين يقود الهجوم ضد الزمالك.. وثلاثي في الدفاع

الخميس، 11 يوليه 2024 - 20:00

كتب : FilGoal

الأهلي - طلائع الجيش

يعتمد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـ طلائع الجيش ضد الزمالك في لقاء مؤجل من الجولة 16 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في استاد الكلية الحربية في لقاء يبدأ في التاسعة مساءً.

ويقود جودوين شيكا هجوم الفريق ضد الأبيض، ويجاوره كل من إسلام محارب ومحمد هاني.

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وجاء تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: عمر رضوان

الدفاع: محمد دياب – خالد سطوحي – محمد سمير

الوسط: أحمد متعب - فريد شوقي – عبد الرحمن شيكا - أحمد عبد الرحمن

الهجوم: إسلام محارب – جودوين شيكا – محمد هاني

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد شعبان – عمرو طارق – علي حمدي – يسري وحيد – السيد أبو أمنة – مصطفى الخواجة – أحمد الشيخ – كريم طارق – عمر السعيد.

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة من 29 مباراة.

فيما يحتل الزمالك المركز التاسع برصيد 38 نقطة من 24 مباراة بعد خصم 3 نقاط عقب الانسحاب من مباراة الأهلي.

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