تقارير مغربية: برونو سافيو يقترب من نهضة بركان

الخميس، 11 يوليه 2024 - 19:55

كتب : FilGoal

برونو سافيو يسجل هدفه مع الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري

اقترب نادي نهضة بركان من التعاقد مع البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي السابق.

وبحسب عدة تقارير مغربية، فإن سافيو بات قريبا من الانتقال إلى نهضة بركان بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن معين الشعباني مدرب نهضة بركان هو من طلب ضم الاعب، إذ يعرف إمكانياته جيدا منذ أن كان لاعبا بالدوري المصري.

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وعاد سافيو إلى بوليفار البوليفي بعدما قضى موسما واحدا بقميص الأهلي.

البرازيلي صاحب الـ 28 عاما شارك بقميص الأحمر في 18 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

وتوج سافيو مع الأهلي بكأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا، بجانب المشاركة في بطولة الدوري المصري التي اتقرب المارد الأحمر من حسم لقبها.

ولم يتواجد اللاعب البرازيلي في قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية والتي حل بها المارد الأحمر رابعا.

وبقميص بوليفار لعب سافيو 72 مباراة وسجل 29 هدفا وصنع 21 آخرين بجميع المسابقات.

برونو سافيو نهضة بركان
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