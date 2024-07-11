دوري الهواة - فيلانز يتوج بلقب النسخة الخامسة.. وسيطرة على الجوائز الفردية

حقق فريق فيلانز لقب النسخة الخامسة من الدوري الهواة.

وأقيمت النسخة الحالية بمشاركة 14 فريقا قُسموا على مجموعتين (7 في شرق القاهرة الكبرى و7 في غرب القاهرة الكبرى) واستمرت بين مايو ويونيو.

وتأهل أول 4 مراكز من كل مجموعة إلى ربع النهائي لبدء الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب لتحديد البطل.

واستضافت الجامعة الأمريكية بمدينة التجمع الخامس نهائي الموسم الخامس والذي أقيم في الثامن من يوليو 2024.

والتقى فريقي يانج ستارز وفيلانز في النهائي وانتصر فيلانز بنتيجة 5-0 وتوج باللقب، إذ تكررت المواجهة للمرة الثانية في هذه النسخة بعدما فاز فيلانز في دور المجموعات بنتيجة 4-2 أيضا.

وسيطر لاعبو فريق فيلانز على الجوائز الفردية:

أفضل لاعب: سيف أبو عرام من فيلانز والذي يشغل مركزي صانع الألعاب والجناح الأيسر.

هداف البطولة: عمر مجدي – سيف أبو عرام برصيد 10 أهداف لكل لاعب، وفاز مجدي بجائزة رجل المباراة بعدما سجل هاتريك في النهائي.

أفضل حارس: أدهم السرساوي من فيلانز والذي حافظ على نظافة شباكه في أكثر من مباراة وآخرها النهائي.

أفضل مدافع: عبد الله إيهاب ظهير فريق فيلانز.

أفضل لاعب وسط: علي طارق لاعب فريق فيلانز.

أفضل مهاجم: سيف شيمي لاعب فريق يانج ستارز والذي سجل 8 أهداف في البطولة.