يحيى جبران ينتقل إلى نادي الكويت

الخميس، 11 يوليه 2024 - 18:44

كتب : FilGoal

يحيى جبران

أعلن نادي الكويت الكويتي ضم المغربي يحيى جبران لاعب الوداد المغربي لمدة موسم واحد.

لاعب الوسط المدافع انضم في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد بعد نهاية تعاقده مع الوداد المغربي.

وارتدى جبران البالغ 33 عاما قمصان دبا الفجيرة الإماراتي وحسنية أكادير ومولودية وجدة ورجاء بني ملال في المغرب.

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وسيتدرب جبران تحت قيادة نيبوشا يوفوفيتش مدرب الفريق الجديد الذي تولى المهمة خلفا للتونسي نبيل معلول.

وسبق أن قاد نيبوشا فرق الزمالك والفيصلي الأردني والصفاقسي التونسي.

ويستعد الكويت لمواجهة القادسية في الدوري الكويتي الموسم في الثامن من أغسطس المقبل.

وتوج الكويت بلقب الدوري الموسم الماضي، ويشارك في دوري أبطال آسيا للموسم المقبل.

وخاض جبران 217 مباراة في جميع المسابقات سجل 34 هدفا وصنع 14 وفاز بـ 4 ألقاب خلال 5 مواسم.

كما شارك مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 وفاز بأمم إفريقيا للمحليين مرتين.

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