الرياضية: الخلود يتفق مع الأهلي على ضم ديانج.. وشرط لإتمام التعاقد

توصل نادي الخلود السعودي لاتفاق مع الأهلي لضم المالي أليو ديانج في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن الخلود توصل لاتفاق مع الأهلي لضم ديانج مقابل 350 ألف دولار.

وأوضح التقرير أن النادي اشترط اجتياز لاعب الوسط المالي الفحص الطبي لإتمام التعاقد.

وخاض ديانج الموسم الجاري 21 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع.

وشارك الدولي المالي مع الأهلي في 209 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 في جميع المسابقات.

وحصد لاعب الوسط البالغ 26 عاما 15 لقبا متنوعا مع الأهلي بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

وارتبط اسم نادي الخلود الصاعد حديثا للدوري السعودي لأول مرة في تاريخه بضم كل من بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وضم النادي في وقت سابق مارسيلو جروهي حارس مرمى اتحاد جدة السعودي في أولى صفقاته للموسم الجديد.