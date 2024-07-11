كرة يد - ستيفان مادسن مديرا فنيا لـ الأهلي لمدة موسمين

الخميس، 11 يوليه 2024 - 18:10

كتب : FilGoal

ستيفان مادسن

أعلن النادي الأهلي تعيين ستيفان مادسن مديرا فنيا لفريق كرة اليد لمدة موسمين.

وقال خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي عبر موقع النادي الرسمي: "ستيفان وقع على العقود، على أن يتولى مهمة تدريب الفريق في الموسم الجديد".

وأضاف العوضي: "ستيفان صاحب سيرة ذاتية قوية حافلة بالإنجازات مع الأندية والمنتخبات التي تولى تدريبها؛ خاصة أنه أحد الأسماء الكبيرة في عالم كرة اليد".ط

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ويستعد الأهلي للمشاركة في عدة بطولات الموسم المقبل محليا وقاريا، وأيضا سوبر جلوب التي تستضيفها مصر في سبتمبر المقبل.

وجاءت تجربة مادسن الأخيرة مع ألبورج الدنماركي حيث فاز بلقب الدوري المحلي 4 مرات والكأس مرتين.

وقاد الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد مرتين في 2021 و2024 وخسر في كلاهما من برشلونة.

وفي الفترة من 2014 وحتى 2020 قاد فرق الشباب لمنتخب الدنمارك كمدرب مساعد ثم مدير فني بدءا من 2017.

ويخلف مادسن الإسباني ديفيد ديفيز المدرب السابق للأهلي الذي رحل لتدريب دينامو بوخارست الروماني.

وقاد ديفيز الأهلي لتحقيق الرباعية بالموسم الماضي بعد تحقيق الدوري وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي.

ستيفان مادسن الأهلي
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