كرة طائرة – حبيبة زعتر: حققت حلم حياتي بالانتقال إلى الأهلي

"حققت حلم حياتي بالانتقال إلى الأهلي" هكذا تحدثت حبيبة زعتر الوافدة الجديدة على صفوف القلعة الحمراء لدعم فريق الكرة الطائرة.

ووقعت حبيبة زعتر في وقت سابق على عقود انضمامها للأهلي لأربع سنوات.

وتحدثت حبيبة زعتر لموقع الأهلي الرسمي قائلة: "لمفاوضات بدأت منذ فترة طويلة بعد تواصل مسؤولي الأهلي معي ليتم الاتفاق على كافة التفاصيل وإنهاء الأمور سريعًا خاصة وأن رغبتي الأولى كانت اللعب للأهلي".

وأردفت "وافقت على الانضمام للأهلي بدون شروط لتحقيق حلمي وأعرف جميع اللاعبات جيدا لأننا نلعب سويا في منتخب مصر".

وأكملت حبيبة "أعلم صعوبة المنافسة في الأهلي فجميع اللاعبات على مستوى عال، ولهذا سوف أحاول بأقصى جهد أن أندمج مع الفريق للفوز بكل البطولات".

وواصلت "كنت أمتلك عروضًا كثيرة في الداخل والخارج، ولكني فضلت الانتقال للأهلي من أجل تحقيق حلمي منذ الصغر، وأنا سعيدة جدا بالتوقيع خاصة وأنني أعشق الأهلي منذ الصغر ونشأت في عائلة جميعها يشجع الأهلي".

واختتم حديثها "طموحي مع الأهلي هو التتويج بكل البطولات، وحصلت على العديد من الجوائز مع منتخب مصر أبرزها أفضل ليبرو في العالم مع منتخب الناشئات في المكسيك عام 2021، بالإضافة إلى أفضل ليبرو في إفريقيا مع منتخب الشابات، سأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق كل البطولات مع الأهلي، وأن أصبح إضافة قوية للفريق، وأعد جماهير الأهلي ببذل أقصى الجهد لإسعادهم".