سكاي: رتوش أخيرة قبل انتقال دي ليخت لمانشستر يونايتد

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن هناك رتوش أخيرة تحسم صفقة انتقال ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ إلى مانشستر يونايتد.

وأوضح التقرير أن دي ليخت توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن عقد طويل الأمد.

وتعمل رافاييلا بيمنتا وكيلة دي ليخت مع الناديين لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، فالمفاوضات متقدمة والاتفاق قريب، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن اللاعب اتخذ قراره منذ فترة، وهو مصمم على الانضمام إلى يونايتد.

وأبلغ اللاعب الهولندي ناديه الألماني برغبته في الانتقال إلى الشياطين الحمر، حسب سكاي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في وقت سابق أن الصفقة تقدر بـ42 مليون جنيه إسترليني بالإضافة للحوافز.

وانضم دي ليخت إلى بايرن الموسم قبل الماضي قادما من يوفنتوس بعقد يمتد حتى عام 2027.

وسبق وعمل دي ليخت مع مدرب يونايتد إريك تين هاج حينما كان الثنائي يتواجد في أياكس.

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