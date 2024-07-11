تقرير: حسام عوار يقترب من اتحاد جدة

الخميس، 11 يوليه 2024 - 15:07

كتب : FilGoal

حسام عوار - روما

ذكرت جريدة عكاظ أن اتحاد جدة اقترب من ضم الثنائي حسام عوار وموسى ديابي من روما وأستون فيلا.

وأوضح تقرير الجريدة السعودية أن رامون بلانيس المدير الرياضي لاتحاد جدة ينهي اتفاقه لضم الثنائي حسام عوار وموسى ديابي.

وكانت جريدة ليكيب قد أفادت قبل أيام أن اتحاد جدة مهتم بضم عوار خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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فيما قالت بعض التقارير إن روما لا يمانع رحيل لاعبه الجزائري.

البالغ من العمر 26 عاما شارك مع روما في 25 مباراة بكل المسابقات في الموسم الماضي، وسجل 4 أهداف.

كما يخطط اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع موسى ديابي نجم أستون فيلا الإنجليزي.

وانضم ديابي إلى أستون فيلا في الصيف الماضي قادما من باير ليفركوزن.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن اتحاد جدة يلاحق ديابي ويسعى للتعاقد معه بالصيف الجاري.

وأوضحت التقارير أن مهمة اتحاد جدة لن تكون سهلة بعدما قاد ديابي نادي أستون فيلا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ديابي شارك مع الفيلانز في الموسم المنصرم خلال 54 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 9 آخرين.

يذكر أن ديابي كان قريبا من الانتقال للنصر السعودي في اصليف الماضي لكنه فضل ارتداء قمصان أستون فيلا.

حسام عوار اتحاد جدة موسى ديابي أستون فيلا روما
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