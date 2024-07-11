عكاظ: اتحاد جدة يستعد للإعلان عن التعاقد مع بلان

الخميس، 11 يوليه 2024 - 14:30

كتب : FilGoal

لورانت بلان - ليون

أوضحت جريدة عكاظ أن نادي اتحاد جدة اقترب كثيرا من التعاقد المدرب الفرنسي لوران بلان.

وذكر التقرير أن النادي السعودي يرتب حاليا للإعلان عن التعاقد مع لوران بلان.

ومن المتوقع أن يرتبط مدرب منتخب فرنسا السابق على عقد يربطه بالنمور لمدة موسمين.

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وكانت جريدة ليكيب الفرنسية قد ذكرت أن نادي اتحاد جدة يفاضل بين الفرنسيين لوران بلان وهيرفي رينار من أجل منصب المدير الفني الشاغر.

ويبحث النمور عن مدرب جديد منذ إقالة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو قبل أيام.

وأوضح التقرير أن إدارة اتحاد جدة تدرس ملف الفرنسي لوران بلان.

وكان المدير الفني السابق لمنتخب فرنسا عاطلاً عن العمل منذ إقالته بعد البداية الكارثية للموسم الماضي مع أولمبيك ليون.

وإذا تم تعيين بلان كمدير فني لاتحاد جدة، فسيكون ذلك بمثابة لم شمل مع كريم بنزيمة الذي عمل معه خلال فترة تدريبه للمنتخب الفرنسي.

وأضاف التقرير أن إدارة اتحاد جدة تفكر أيضا في اسم هيرفي رينارد الذي سينتهي عقده مع منتخب فرنسا للسيدات بعد أولمبياد باريس هذا الصيف.

يذكر أن رينار كان مدربا لمنتخب السعودية قبل الرحيل لتدريب سيدات فرنسا.

إلى ذلك، رفض نادي الدحيل القطري عرضا من اتحاد جدة، للتنازل عن المتبقي من عقد الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب الفريق، حسب بعض التقارير.

واجتمع كريم بنزيمة مع كريستوف جالتييه في نادي ليون الفرنسي موسم 2007ـ2008، وأنهى الثنائي الموسم بلقب الدوري الفرنسي.

وأتم بنزيمة موسمه هدافًا للدوري برصيد 20 هدفًا، وحاصلًا على جائزة لاعب الموسم في فرنسا.

اتحاد جدة كريم بنزيمة لوران بلان
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