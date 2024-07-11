يورو 2024 – لاعب فرنسا السابق: مبابي ليس قائدا جيدا

انتقد إيمانويل بيتي لاعب منتخب فرنسا السابق كيليان مبابي قائد الفريق الحالي عقب توديع يورو 2024 من نصف النهائي ضد إسبانيا بالهزيمة بهدفين لهدف.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد فرنسا

ولم يسجل مبابي في البطولة سوى هدفا وحيد من ركلة جزاء وصنع آخر.

وتحدث بيتي المتوج بكأس العالم 1998 ويورو 2000 لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية قائلا: "بالنسبة لي هو ليس قائدا جيدا خاصة مع ما ظهر منه منذ أن أجبر الجميع بالحصول على شارة القيادة".

وواصل "عندما قال كذلك إنه لا يحصل على تمريرات جيدة ولا يوجد بول بوجبا في الفريق وأن أنطوان جريزمان لا يحظى ببطولة جيدة، هل كل ذلك من دور قائد الفريق بالإشارة إلى القصور لدى زملائه؟".

وأردف "ثم كل تلك الضجة حول القناع بعد كسر أنفه، نحن لا نهتم، أنت لست أول من يلعب بأنف مكسور ولن تكون الأخير".

وأكمل بيتي انتقاده "الجزء الأخير ليس ذنبه، لكنه ادعى الكثير من الأشياء للحصول على شارة القيادة وبالنسبة لم لم يكن لديه تلك القيادة في الملعب أو خارجه ولم أشاهده في أي وقت من الأوقات وهو يخاطب زملائه في الفريق".

وعن عدم استعداده بدنيا لخوض اليورو خاصة مع مشاركته بشكل قليل مع سان جيرمان في ختام الموسم الماضي قال: "عندما تلعب مباراة من أصل اثنتين طوال الأسبوع خلال آخر ستة أشهر فأنت لديك الوقت للإعداد البدني للبطولة بشكل جيد".

واستدرك "لكنني أتذكر ما قاله قبل اليورو بأنه يهتم أكثر بقوته الذهنية عن البدنية، ولكنه افتقد لكليهما، وكان يفتقد لقيادة الفريق، هو لم يستحق قيادة الفريق".