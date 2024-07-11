جريزمان يرفض الاعتزال دوليا

يرغب أنطوان جريزمان مهاجم منتخب فرنسا في الاستمرار في اللعب على الصعيد الدولي، نافيا تقارير تفكيره في الاعتزال دوليا.

جريزمان البالغ من العمر 33 عاما لم يقدم مستواه المأمول في بطولة يورو 2024 التي ودعها الديوك من نصف النهائي.

وقال جريزمان في تصريحات للصحفيين: "لا تزال لدي الرغبة في تمثيل منتخب فرنسا".

وأضاف "لقد بدأت البطولة بشكل سيء، ولكن بعد ذلك شعرت بالتحسن، ثم انتهى بي الأمر على مقاعد البدلاء".

وأردف مهاجم أتليتكو مدريد "بعض اللاعبين لم يلعبوا دقيقة واحدة لذا لن أشتكي".

وأكمل "حاولت تقديم كل ما لدي مع الكثير من التغييرات التكتيكية. كان علي أن أتأقلم طوال الوقت، لكن هذا هو الحال، هذه هي حياة لاعب كرة القدم".

جريزمان شارك في كل مباريات منتخب فرنسا بين عامي 2016 و2024، محققًا رقمًا قياسيًا عالميًا.

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