أس تكشف موعد انضمام مبابي لتدريبات ريال مدريد

الخميس، 11 يوليه 2024 - 12:19

كتب : FilGoal

كيليان مبابي بالقناع - فرنسا - يورو 2024

كشفت جريدة أس موعد انضمام كيليان مبابي لتدريبات فريقه الجديد ريال مدريد.

مبابي ودع بطولة يورو 2024 من نصف النهائي وبدأ اجازته التي يتخللها تقديمه لجماهير ريال مدريد بعد أيام.

وأوضح تقرير أس أنه من المنتظر أن ينضم مبابي لتدريبات ريال مدريد يوم 8 أغسطس المقبل.

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وذلك بعد عودة الفريق من جولة الولايات المتحدة.

إلى ذلك، أعلن ريال مدريد الرقم الذي سيرتديه لاعبه الجديد كيليان مبابي.

وسيرتدي مبابي الرقم 9 مع ريال مدريد في الموسم المقبل وهو الرقم السابق لكريم بنزيمة آخر من ارتداه في الفريق.

وكان النادي الملكي قد أعلن موعد تقديم كيليان مبابي لاعبه الجديد.

وأشار ريال مدريد إلى أن مبابي سيتم تقديمه في ملعب سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء المقبل والموافق 16 يوليو.

وعقب التقديم سيتحدث اللاعب لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي داخل الملعب.

وانضم مبابي لريال مدريد بعد نهاية الموسم الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

ووقع اللاعب الفرنسي صاحب الـ 25 عاما مع ريال مدريد على عقد لمدة 5 مواسم.

وكان مبابي قد شارك مع منتخب فرنسا في يورو 2024 والذي خرج فيها فريقه من دور نصف النهائي بعد الخسارة من إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

وسجل مبابي هدف وحيد خلال البطولة مع صناعة هدفين آخرين.

كيليان مبابي ريال مدريد
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